BALIKESİR:
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01 Temmuz 2018 Pazar 11:00

Vali Yazıcı Kabotaj Bayramını kutladı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92.yıl dönümü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında Kabotaj Bayramının özgürlüğün sembolü olduğunu belirtti.Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı 1 Temmuz Denizcilik...

Vali Yazıcı Kabotaj Bayramını kutladı
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Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92.yıl dönümü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında Kabotaj Bayramının özgürlüğün sembolü olduğunu belirtti.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92.yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Vali Yazıcı mesajında 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren ve 815 sayılı Kabotaj Kanunu’nun kabulü ile birlikte kutlanmaya başlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın, ulusal egemenliğin sağlanması açısından büyük önem arz ettiğinin bilinmekte olduğunu kaydederek, "Kurtuluş Savaşı sonrası denizlerdeki hakimiyetimizin tasdiki niteliğindeki bu yasanın yürürlüğe girmesiyle yabancı devletlerin deniz ticaretindeki hakimiyeti son bulmuştur. Kabotaj Kanunu denizlerimize sahip çıkma bilincini insanımıza aşılamış, denizciliğimizin gelişip büyümesinde önemli rol oynamıştır. Köklü geleneği ve büyük tarihi geçmişi olan denizciliğimiz, Kabotaj Kanunu ile ekonomik özgürlüğüne kavuşarak, uluslararası alanda saygınlık kazanmaya başladı. Dileğimiz, el birliği ile yapacağımız çalışmalar neticesinde, Ege ve Marmara Denizi ile komşu olan Balıkesir’imiz de denizcilik faaliyetlerinin ve deniz ticaretinin daha da gelişmesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, hayatını denizlerde kaybeden deniz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı vesilesi ile denizcilik sektörünün gelişiminde emeği geçenlere ve tüm denizcilerimize içten selamlarımı iletiyor, başarılarının devamını diliyorum"dedi.
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