Vali Yazıcı marangoz esnafını ziyaret etti

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Umum Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Üyeleri ile bir araya geldi.

Esnafın ilerlemesi, gelişmesi ve sorunlarının giderilerek çözüm bulunması noktasında yanlarında olduklarını belirten Vali Yazıcı, "Vatandaşlarımız ile sürekli iç içeyiz. Bu kapsamda Organize Sanayi Bölgesinde birkaç ay önce temelini attığımız Marangozlar Sitesi alanında esnafımızla bir araya geldik. Esnaflarımızın taleplerini ve isteklerini kendilerinden dinledik. Bana iletilen konuların tek tek takipçisi olacağım. Sorunların çözümü noktasında elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

Esnafın ekonomiye artı değer kattığını ifade eden Vali Yazıcı, "Bizler halkın hizmetkarlarıyız, hizmet etmenin mutluluğu hiçbir şeyle ölçülemez. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretler ile vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Sık sık esnafımızı ziyaret edip onların çayını içerek, dertlerini, sıkıntılarını dinliyor, sohbet ediyor ve esnaflarımıza misafir oluyoruz. Hemşehrilerimizle bir araya gelerek, onların sorunlarını dinlemeye devam edeceğiz."dedi.

Ziyaretlerle vatandaşlarla olan bağları daha da güçlendirdiklerini ifade eden Vali Yazıcı, şunları kaydetti: "Esnafımızın, ülkemiz ekonomisi açısından üstlendikleri görev elbette ki çok önemli. Bizim yönetim anlayışımızda birlikte yönetme ilkesi vardır. Bunun gereğini yerine getiriyoruz. Esnafın talep ve beklentilerini dinlemek, varsa sorunların çözümü noktasında görüş alışverişinde bulunmak üzere önümüzdeki süreçte çeşitli bölgelerde esnaf ziyaretlerimizi sıkça gerçekleştireceğiz" dedi.

Devletin en önemli görevinin vatandaşın ihtiyaçlarını, sorunlarını zamanında ve süratle gidermek olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Gün birlik olma günüdür. Birbirimize güvenle bakalım. Şartlar ne olursa olsun, benim isteğim, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde olmanız, birbirinize kenetlenmenizdir. Ekonomik taarruza üreterek karşı duracağız, yerli ve milli yatırımlara önem vermemiz gerekiyor. Her şeyimizi kendimiz üretmeliyiz. Güzel şeyler oluyor, güzel şeyler olmaya devam edecek. Her şeye rağmen Türkiye Cumhuriyeti yoluna devam ediyor. Hiç kimse de bizi yolumuzdan döndüremeyecek. Balıkesir’in bu konuda tarımdan sanayiye kadar hemşehrilerimin gayretini samimiyetini, özverisini görüyorum. Büyük gurur duyuyorum. Bu şehirde Vali olmaktan da çok mutluyum. Çünkü bu şehrin insanları topraktan başlayıp sanayiciye kadar her şeyin en güzelini üretmeye gayret ediyor. Marangozlar sitemiz hayırlı olsun, bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

Bu tür ziyaretlerle vatandaşların sorunlarını kendilerinden dinlediğini ifade eden Vali Yazıcı, insanları dinleyerek, onların sorun, talep ve eleştirileriyle daha iyi hizmet verebileceklerini kaydetti.

Vali Ersin Yazıcı ile esnaf ve sanatkarların dilek, temenni ve sorunları ile alakalı, verimli bir görüşme yaptıklarını söyleyen Balıkesir Umum Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kamil Güler ise, gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı Vali Ersin Yazıcı’ya esnaf ve sanatkarlar adına teşekkür etti.