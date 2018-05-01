Vali Yazıcı: 'Üretim ve istihdam kapasitesi sevindirici'

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, ilçedeki bazı fabrika ve kuruluşları ziyaret ederek bilgi aldı.Kuruluşlarda incelemelerde bulunan Vali Yazıcı, yetkililerden üretim aşamaları ve...

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, ilçedeki bazı fabrika ve kuruluşları ziyaret ederek bilgi aldı.

Kuruluşlarda incelemelerde bulunan Vali Yazıcı, yetkililerden üretim aşamaları ve yıllık üretim kapasiteleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında, işadamı Metin Yalçınkaya, "Kuruluşumuz, kuşaklar boyu biriktirdiği tecrübe, uluslararası bağlantıları ve sağlam operasyonel yapısıyla dünya çapında önemli bir saygınlığa sahiptir. Ülkemizde var olan göl gümüşü, su ıstakozu, deniz patlıcanı, mavi yengeç, kurbağa, salyangoz gibi ulusal kaynaklarımızı yurt dışında pazar yaratarak, binlerce aileye ekmek parası kazandırmakta, geçim kaynağı sağlamaktadır. Yurt dışında çok önemli market zincirlerinde yer alarak, bayrağımızı 5 kıtada ürünleriyle dalgalandırma başarısını gösteren Kocaman, sektöründe yer alan ve gelişme aşamasında olan diğer firmalara uluslararası pazarda etkin rekabet performansıyla yol göstermektedir. Bölgesinde sağladığı geniş istihdamla binlerce aileye doğrudan katkı sağlayan Kocaman, özellikle kadın işgücü tercihinde öne çıkmaktadır. Ayrıca, döviz girdisi ve vergi olarak ülke bütçemize doğrudan kaynak sağlamaktadır." dedi.

Vali Yazıcı : Her zaman yanlarındayız

Ziyaret sırasında Vali Yazıcı, Balıkesir’e sanayi alanında böylesi tesislerin üretim ve istihdam kapasitesinin sevindirici olduğunu söyledi. Vali Yazıcı, fabrikaların sadece bölgeye değil, Türkiye ve yurt dışına da hitap eden bir çapta olduğunu ve Balıkesir’in üretmeye, daha çok katma değer sağlamaya, istihdam oluşturmaya büyük önem verdiğini, çalışan, üreten, istihdam sağlayan sanayici ve işadamlarının her zaman yanında olacaklarını ve her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Vali Yazıcı, su ürünlerinin hem yetiştirilmesinin hem de değerlendirilmesinin ülkemiz için çok önemli bir alan olduğunu, sağlıklı beslenme ve özellikle balık ve su ürünlerinin doğal yetişmesinde ülkemizin çok önemli üretim merkezi olduğunu belirtti.

Gıda sektörünün Balıkesir ve Güney Marmara bölge ekonomisi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu söyleyen Vali Ersin Yazıcı, "Balıkesir ekonomisinin en belirgin özelliği üretilen katma değer içerisinde tarım sektörünün payının yüzde 20 ile yüzde 9,5 olan Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde olmasıdır. Süt ve süt ürünleri, kırmızı ve beyaz et ürünleri, zeytincilik gibi alanlarda ülkemizde lider konumda olan Balıkesir’deki sanayi işletmelerinin yaklaşık yüzde 40’ı gıda ürünleri imalatı alanında faaliyet göstermektedir. Türkiye için tarım stratejik sektörlerden biri. Biz bir yandan sanayileşmeye çalışırken bir yandan da son teknolojilerle tarım yapmanın yollarını arıyoruz. Devlet olarak çiftçimize birçok teşvikler vererek teknolojik gelişmelerden faydalanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Balıkesir’in tarım kenti, hayvancılık kenti, sanayi kenti, kültür kenti, sanat ve sağlık kenti olma noktasında ilerlediğini görüyoruz. Devletimizin bu alanda çok büyük katkılarıyla Balıkesir iyi bir üretim noktasına gelmiş bulunuyor " dedi.

Vali Yazıcı, yatırımcılar Balıkesir’e yeni tesisler kazandırırken, kendilerinin de Balıkesir’e yeni yatırımcılar kazandırmaya çalıştıklarını ve bunun için de tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.