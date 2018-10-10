Vali Yazıcı: 'Valilik çözüm üretme makamıdır'

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, BENGİ Projesi kapsamında Karesi Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulunu ziyaret etti. Vali Yazıcı bir öğrencinin sorusu üzerine "Bu meslek fedakarlık gerektiriyor. Sorumluluğunuz büyük, her zaman vatandaşın yanında...

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, BENGİ Projesi kapsamında Karesi Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulunu ziyaret etti. Vali Yazıcı bir öğrencinin sorusu üzerine "Bu meslek fedakarlık gerektiriyor. Sorumluluğunuz büyük, her zaman vatandaşın yanında olmanız gerekiyor. Bu makam çözüm üretme makamı, dolayısıyla herkesi dinlemek zorundasınız” dedi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı BENGİ projesi kapsamında düzenlenen kitap saati Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyarette ilk olarak Vali Ersin Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız öğrencilerle birlikte kitap okuma saatine katıldılar. Daha sonra öğrencilerle sohbet eden Vali Yazıcı, çocukluk yıllarından öğrencilik yıllarına; günlük hayatından valilik görevine kadar birçok konuda görüş ve düşüncelerini anlattı.

Öğrencilerin sorularına içtenlikle cevap veren Vali Yazıcı, mesleği hakkında sorulan bir soruya, "Bizim mesleğin asıl çekirdeği kaymakamlıktır" dedi. Valilik Makamına kadar uzanan süreci de öğrencilerle paylaşan Vali Yazıcı, "Bu meslek fedakarlık gerektiriyor. Sorumluluğunuz büyük, her zaman vatandaşın yanında olmanız gerekiyor. Bu makam çözüm üretme makamı, dolayısıyla herkesi dinlemek zorundasınız. Mesai saati gözetmeksizin çalışmalısınız. Bizler, yasalarla belirlenen kurallar ve programlara uygun olarak halkımıza hizmet ederiz. Devlet kurumlarının uyumlu ve ahenkli bir şekilde işleyişinde valilerin koordinasyon görevi bulunuyor" şeklinde ifade etti.

Balıkesir’de eğitime çok önem verdiğini ve üzerinde hassasiyetle durduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Okullarımızda eğitim-öğretim gören çocuklarımızı, gençlerimizi kendi çocuklarım gibi görüyorum. Okul ziyaretlerimde öğretmenlere ve okul yöneticilerine aynı şeyi söylüyorum. Onların da öğrencileri kendi çocukları gibi görmelerini istiyorum. O’na göre de onlara gereken eğitimi, öğretimi vermelerini istiyorum" diye konuştu.

Bir toplumun geleceği olan gençlere değer vermek gerektiğini söyleyen Vali Yazıcı, "Her bir çocuğumuz bizim için bir değer ve zenginliktir. Eğitim bir birey ve insanı değerli hale taşır, onu bir değer haline getirir. Şu anda çağımızda modern toplumların en çok önem verdiği eğitim, değerler eğitimidir. Değerler eğitimi olmadan diğer eğitimlerin bir kıymeti yoktur. Çocuklarımızı iyi insan olarak yetiştireceğiz. Eğitim çok önemlidir, ama değerler eğitimi daha önemlidir" dedi.

“Tüm derslerde değerler eğitimine önem verilmeli”

Ahlaklı, erdemli nesiller yetiştirmenin son derece önemli olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Türkiye için güzel, kendini yetiştirmiş bir nesil görmek istiyorsak küçük yaşlardan itibaren değerler eğitimine önem vermeliyiz. Öğrencilerimize milli, manevi, ahlaki değerlerimizi kazandırmak ve bu değerler hakkında öğrencilerimizde ve toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bunun için akademik başarı, değerler eğitimi ve okuma konusu çok önemli" diye konuştu.