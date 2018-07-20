BALIKESİR:
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20 Temmuz 2018 Cuma 16:44

Vefat eden karakol komutanı ve şehitlere mevlit okutuldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gün önce geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Tuzla Jandarma Karakol Komutanı Şuayip Türken başta olmak üzere tüm şehitler için Cuma namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okutularak, lokma hayrı...

Vefat eden karakol komutanı ve şehitlere mevlit okutuldu
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gün önce geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Tuzla Jandarma Karakol Komutanı Şuayip Türken başta olmak üzere tüm şehitler için Cuma namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okutularak, lokma hayrı yapıldı.

150 Evler Mahallesi Şehitler Camii’nde gerçekleşen etkinlikte; Balıkesir İl Jandarma Komutanı J. Albay Murat Kınay’ın yanı sıra İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Albay Turgut Altın, İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Albay Yüksel Şener, Ayvalık Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Kara ve Balıkesir genelindeki 20 ilçede görev yapan ilçe jandarma komutanlarıyla merhum Karakol Komutanı Şuayip Türken’in ailesi, mesai arkadaşları ve sevenleri hazır bulundu.

Ayvalık Müftü Vekili İzzet Altıntaş’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti sırasında Balıkesirli jandarma camiasının acısı dikkatlerden kaçmazken, düzenlenen Mevlid-i Şerif ve lokma hayrının Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44. Yıl dönümüne rastlaması da memnuniyetle karşılandı.
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