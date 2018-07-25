Yabancı öğrenciler Erdek’te

Yunus Emre Enstitüsü “Türkçe Yaz Okulu 2018” programı kapsamında Bandırma 17 Eylül Üniversitesine gelen yabancı öğrenciler Erdek’i ziyaret etti.
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’ne 24 ülkeden gelen 24 uluslararası öğrenci Erdek’i ziyarete geldi. Türkçe Yaz Okulu Programı kapsamında ilçemizi ziyarete gelen öğrenciler belediyeyi ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında öğrencilere Magnet ve Kyzikos Harabeleri heykeli armağan edildi.Konuk öğrenciler ziyaret sonrası Zeytinli Ada kültür gezisi yaparak ilçeden ayrıldılar.