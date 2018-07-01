BALIKESİR:
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01 Temmuz 2018 Pazar 12:47

Yağlı direkten bayrak almak için yarıştılar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92. yıldönümünü coşkuyla kutlandı. Her sene geleneksel olarak yapılan yağlı direkten bayrak alma yarışı büyük bir ilgiyle izlendi.Tören; saat 10.00’da Cumhuriyet...

Yağlı direkten bayrak almak için yarıştılar
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92. yıldönümünü coşkuyla kutlandı. Her sene geleneksel olarak yapılan yağlı direkten bayrak alma yarışı büyük bir ilgiyle izlendi.

Tören; saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Ayvalık Belediye Bandosu tarafından çalınan marşlar eşliğinde yapılan kutlamalara ilçe halkı da yoğun ilgi gösterdi.

Törende konuşan Ayvalık Liman Başkan Vekili Günhur Şanlı, “ Bugün tarihi şanlı zaferlerle dolu olan Türk Denizciliği’nin dönüm noktalarından birisi olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92 yıldönümüdür. 1 Temmuz 1926 tarihinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde çıkarılan Kabotaj Kanunu, bir anlamda Kurtuluş Savaşı’nın denizde kazanılan önemli bir boyutudur” dedi. Konuşmaların ardından Sahil Güvenlik botuyla şehit denizciler adına ilçe protokolü tarafından denize çelenk bırakıldı.

Ayvalık’taki 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramın etkinliklerinde her yıl olduğu gibi 100 metre serbest büyükler, 100 Metre Serbest Gençler, 100 Metre Serbest Yıldızlar ve 100 Metre Serbest Engelliler yüzme yarışlarının ardından günün en renkli ve heyecanlı yarışı yağlı direkten bayrak alma yarışları izleyenlere heyecanlı ve keyifli dakikalar yaşattı.

Yarışmalarda; 100 Metre Serbest Büyük Erkekler kategorisinde; Ramazan Sürücüoğlu birinci, Uğur Kalburcu ikinci ve Volkan Güler üçüncü oldu. 100 Metre Genç Erkekler Serbest yarışında ise; Ahmet Can birinci olurken, ikinciliği Eren Gökçen, üçüncülüğü Mesut Demir kazandı. Yarışmaların Yıldızlar etabında Arda Ceren Soylar, engelliler etabında ise Şahin Tunç yarışarak dereceye girdiler.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramlarının adeta simgesi olan yağlı direk yarışmasını da bu yıl Mülayim Kırca kazandı. Yarışmalarda dereceye giren yarışmacıların hediyeleri; Kaymakam Görgülüaslan’nın öncülüğündeki protokol üyeleri tarafından verildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki Cankurtaran ve sualtı ekiplerinin yanı sıra Setur Marina ve Ayvalık Yelken İhtisas Kulübü’nün minik yelkencilerinin gösterileri de bayrama adeta damgasını vurdu.
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