BALIKESİR:
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27 Nisan 2018 Cuma 14:54

Yaşları küçük hünerleri büyük

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler açıklandı.Ayvalık’ta Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi tarafından ‘Güzel Ayvalık’ ismiyle gerçekleştirilen...

Yaşları küçük hünerleri büyük
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler açıklandı.

Ayvalık’ta Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi tarafından ‘Güzel Ayvalık’ ismiyle gerçekleştirilen yarışmada, Kuzey Ege’nin dört bir yanındaki ilçelerden gelen ve resim sanatı konusunda kabiliyetli olduklarını düşünen ortaokul düzeyindeki genç yetenekler birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Yarışmada, birinci olan Altınoluk Mustafa Erçetin Ortaokulu’ndan Nur Yengün 750 lira, ikinci olan Gömeç Şehit Mustafa Güvenç Aldemir Ortaokulun’dan Tuna Horozlar 500 lira, üçün olan Zeytinli Ortaokulu’ndan Süleyman Yeğit 350 lira, dördüncü olan Gömeç Şehit Mustafa Güvenç Aldemir Ortaoklu’ndan Zehra Tezcan ise Sebahat-Cihan Şişman özel ödülüne layık görüldü.

Balıkesir’in Edremit, Burhaniye, Gömeç, Havran ilçelerinden gelenlerle, Ayvalıklı yetenekli gençlerini buluşturan etkinlikte 3 saatlik canlı performansla, 114 genç tarafından renkli resim tekniğiyle çizilen resimlerin, Mayıs ayı içerisinde gerçekleşecek olan Gençlik Haftası etkinlikleri düzenlenecek olan Geleneksel Genç Yetenekler Sergisi’nde sergileneceği öğrenildi.
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