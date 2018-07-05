BALIKESİR:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 15:49

Yaşlı adam belediye sayesinde eşiyle güzel bir gün geçirdi

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Yalnız Değilsiniz ekibi, ilçede rutin olarak ziyaret edilen yaşlıların her türlü ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Çeşitli sebeplerden dolayı evlerinden...

Yaşlı adam belediye sayesinde eşiyle güzel bir gün geçirdi
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Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Yalnız Değilsiniz ekibi, ilçede rutin olarak ziyaret edilen yaşlıların her türlü ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Çeşitli sebeplerden dolayı evlerinden çıkamayan hasta ve yaşlı vatandaşları yaşadıkları ortamdan bir nebze uzaklaştırarak farklı ve eğlenceli bir gün geçirmelerini sağlayan ekipler, son olarak 64 yaşındaki Arif Bozkurt’u Ayaklı Mesire Alanı’nda eşiyle birlikte kahvaltıya götürdü.

Havaların ısınmasıyla birlikte her gün başka bir yaşlıyla vakit geçirmeye özen gösteren Burhaniye Belediyesi Yalnız Değilsiniz ekibi, evden çıkamayan vatandaşları kahvaltıya götürmeye, gezdirmeye ve temiz hava almalarını sağlamaya devam ediyor. Üç sene önce geçirdiği felç nedeniyle uzun süredir yürüme zorluğu çeken 64 yaşındaki Arif Bozkurt’a rutin ziyaretler gerçekleştiren ve kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, Arif Dede’yi eşi Şamile Bozkurt ile birlikte Ayaklı Mesire Alanı’nda belediyeye ait sosyal tesiste kahvaltıya götürdü.

Eşiyle birlikte temiz hava alan ve güzel bir gün geçiren Arif Bozkurt, “Kişisel ihtiyaçlarım için artık dışarıya rahatlıkla çıkamıyorum. Ancak koltuk değneğiyle ve küçük adımlarla yürüyebiliyorum. Belediye ekipleri dün saç sakal tıraşımı da yaptı. Burhaniye Belediyesi, zor anlarda ve ihtiyaç duyduğumuzda her zaman yanımızda. Belediyenin hizmetlerinden çok memnunuz. Başkanımız Necdet Uysal’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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