BALIKESİR:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 10:21

Yolcu sayısı yüzde 28 attı

Balıkesir’in Edremit ilçesined eylül ayında Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’nda 58 bin 379 yolcuya hizmet verildi.DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Eylül Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Eylül ayında Balıkesir...

Yolcu sayısı yüzde 28 attı
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Balıkesir’in Edremit ilçesined eylül ayında Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’nda 58 bin 379 yolcuya hizmet verildi.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Eylül Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Eylül ayında Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 57 bin 322, dış hat yolcu trafiği bin 57, toplamda ise 58 bin 379 oldu.

2018 Yılı Eylül ayında Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 2 bin 34 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 19 olmak üzere, toplam uçak trafiği 2 bin 53’e ulaştı.

2018 Yılı Eylül ayında Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 437 ton olarak gerçekleşti.

2018 Yılı Eylül Sonu gerçekleşmelerine göre, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’ndan bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 451 bin 636 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak 16 bin 331’e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 23 artışla 3 bin 208 tona ulaştı.
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