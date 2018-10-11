BALIKESİR:
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11 Ekim 2018 Perşembe 09:20

Yöneticiler sokakta halk ile spor yaptı

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Karesi Belediyesi ile Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ev sahipliğinde "Sokakta Spor Var" etkinliği gerçekleştirildi.Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Çavuş Sokak’ta gerçekleştirilen...

Yöneticiler sokakta halk ile spor yaptı
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Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Karesi Belediyesi ile Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ev sahipliğinde "Sokakta Spor Var" etkinliği gerçekleştirildi.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Çavuş Sokak’ta gerçekleştirilen "Sokakta Spor Var" etkinliği başladı. Çavuş Sokak’ta yapılan etkinliğe katılan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "İstiyoruz ki Karesi’de her yerde spor olsun, spor yapmayan kalmasın" dedi.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Pazar gününe kadar etkinliklerin devam edeceğini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Vatandaşlarımızın spor yapmalarını teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu tür projeleri hayata geçiriyoruz. Böylesine güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için Kaymakamımız ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Sporun insan hayatının her kısmında yer alması gereken bir olgu olduğunu söyleyen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bu projenin ülkemizin ve şehrimizin geleceği adına önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Karesi’de her yerde spor olsun istiyoruz. Amacımız sporu tabana yaymak ve vatandaşlarımızı spor yapmaya teşvik etmek" açıklamasında bulundu.

"Karesi ilçesinde spor seferberliği"

İstiyoruz ki Karesi’de spor yapmayan kalmasın diyerek konuşmasına devam eden Başkan Yücel Yılmaz, göreve geldikleri gün ilçede spor seferberliği başlattıklarını söyledi. Başkan Yılmaz, "Bize destek olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze, her zaman yanımızda olan Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Sporun bir güç olduğunu ve Karesi olarak bu gücü kullanmak istediklerini vurgulayan Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, "Sporun kişinin zihinsel, fiziksel ve ruhsal gelişimine büyük katkıları var. Amatör sporları önemsiyor, sporun tabana yayılmasını istiyoruz. Tüm destek olanlara teşekkür ediyorum. Beraber çalışıyoruz. Dediğimiz gibi bu işi yaygınlaştıracağız, farkındalık oluşturacağız" dedi.

Sanat Sokağında yapılan etkinliğe; Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp ve vatandaşlar katıldı.
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