BALIKESİR:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 15:37

Zabıta dilencilere göz açtırmıyor

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, dilencilere yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.Ekipler, ilçe genelinde düzenledikleri operasyonlarla dilenen vatandaşlara göz açtırmıyor. Dilencilik yaptığı tespit edilen...

Zabıta dilencilere göz açtırmıyor
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Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, dilencilere yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler, ilçe genelinde düzenledikleri operasyonlarla dilenen vatandaşlara göz açtırmıyor. Dilencilik yaptığı tespit edilen şahıslara gerekli cezai müeyyideler uygulanarak, dilencilik faaliyetlerinden men edilmeleri sağlanıyor.

Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetim çalışmalarının yanı sıra vatandaşların duygularını istismar ederek dilenciliği meslek haline getirmiş kişilerle ilgili uygulamalarını sürdürüyor. Ekipler, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan kalabalığı fırsat bilen ve duygu sömürüsüyle para kazanmaya çalışarak, çıkar sağlayan dilencilere geçit vermiyor. Bu kapsamda cami önlerinde ve merkezi yerlerde operasyonlarını sıklaştıran zabıta ekipleri, gördükleri dilencileri bir bir topluyor.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli şekilde sürdürülen operasyonlarda, toplanan kişilere 5326 sayılı Kabahatle Kanunu’na göre dilencilik yapmaktan idari para cezası kesiliyor. Üstünden çıkan paralara ise el konularak, kamu mülkiyetine geçiriliyor. Komşu il ve ilçelerden geldiği tespit edilenler, zabıta tarafından geri götürülürken, kimliği bulunmayanlar da emniyet ekiplerine teslim ediliyor.

Dilenmenin Kabahatler Kanunu’na göre suç olduğunu ve bununla ilgili işlem uygulandığını belirten Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, dilencilere yönelik operasyonların devam edeceğini söyleyerek, dilencilere para verilmemesi hususunda vatandaşları uyardı. Uysal, “Hazır paraya alıştıkları için bu iş dilencilerin hoşuna gidiyor. Çünkü emeksiz bir para. Bunun yerine, lütfen doğru insana, doğru zamanda, doğru yerde yardım edelim” diye konuştu.
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