Zabıta Ekiplerinin denetimleri sürüyor

Altıeylül Belediyesi ilçede bulunan işyerlerinde etiket ve hijyen denetimi yaptı.Altıeylül Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde ki işletmeler de etiket ve fiyat denetimlerinin yanı sıra tüketici sağlığının...

Altıeylül Belediyesi ilçede bulunan işyerlerinde etiket ve hijyen denetimi yaptı.

Altıeylül Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde ki işletmeler de etiket ve fiyat denetimlerinin yanı sıra tüketici sağlığının korunması için ilçe genelinde bulunan market, ve pastahane gibi gıda işletmelerinde ürünlere yönelik hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Zabıta Ekipleri ve Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün denetimleriyle gerçekleştirilen kontroller kapsamında, özellikle ürünlerin bozulmaması için ortam sıcaklığına dikkat edilirken marketlerde ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri kontrol edildi. Pastanelerde ise satılan ürünlerin imalat yerinde hijyen kontrolü yapıldı.

İlçede faaliyet gösteren marketlerin reyonunda yer alan et ve gıda ürünlerinin kontrolünün yanı sıra genel sağlık şartları, satılan etlere ait kesim raporu, soğuk zincir şartlarının uygunluğu, etlerde resmi damga kontrolü, reyonlarda bulunan et ve süt ürünlerinin şartlara uygun olup olmadığına dikkat edildi.

Hijyen denetimi yapılan işletmelerde elektronik ruhsat sorgulaması da yapıldı. Yapılan denetimler sonunda görülen eksiklikler işletmelere yazılı olarak bildirilirken gerekli ikaz ve uyarılarda bulunuldu.