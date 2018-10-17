BALIKESİR:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:32

Zekai Kafaoğlu, Antandros kazılarını inceledi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde devam eden Antandros Antik Kenti kazılarında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafağolu incelemelerde bulundu.Kuzey Ege’nin en önemli antik kentlerinden birisi olan ve halen kazı çalışmaları devam...

Zekai Kafaoğlu, Antandros kazılarını inceledi
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde devam eden Antandros Antik Kenti kazılarında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafağolu incelemelerde bulundu.

Kuzey Ege’nin en önemli antik kentlerinden birisi olan ve halen kazı çalışmaları devam eden Antandros Antik kenti büyük ilgi çekiyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’da kazı çalışmalarını yerinde inceledi yetkililerden bilgi aldı. Antik kentin ören yeri olması ve kazı çalışmalarına mali destek olmak için çalıştıklarını ifade eden Kafaoğlu “Antandros Tarihi Kentte devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledik.” Dedi.
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