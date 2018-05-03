Zeytin dalı sanat sergisi açıldı

Balıkesir’in Havran Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılan öğrencilerinin hazırlamış olduğu karma “Zeytin Dalı Sanat Sergisi” ilçemiz Havran Kent Müzesi bahçesinde açıldı.

Sergi programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu’nun konuşması ile devam etti. Konuşmada; öğrencilerin beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmenin en önemli hedeflerden olduğu vurgulandı. BENGİ projesi ve Sporda Yeetenek 10’la Gelecek Projelerinin ilçede aktif şekilde uygulandığı belirtildi. Program farklı okullardan öğrencilerin gitar dinletisi ile devam etti. Çamdibi İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi beğeni ile izlendi. Gösterinin ardından öğrencilere belgeleri Havran Kaymakamı Şeref Aydın ve Belediye Başkanı Emin Ersoy tarafından verildi.

Sergide Mehmet Çalışır İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin filografi, Havran Anadolu Lisesi ve Ömer Çavuş Anaokulu öğrencilerinin seramik şekillendirme, Muzaffer Leman Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin cam boyama, Ali Çetinkaya İlkokulu ve Seyit Onbaşı İlkokulu öğrencilerinin yağlıboya resim çalışmaları ile Havran Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Okulu öğrencilerinin çalışmaları yer aldı. Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Belediye Başkanı Emin Ersoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ve Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz ve beraberindekiler sergiyi ilgiyle gezerek öğrenciler ile sohbet etti ve bilgi aldı. Sergi bitiminde öğrenciler ile hatıra fotoğrafları çekildi.

Sergi açılışına Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Belediye Başkanı Emin Ersoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ve Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz, daire amirleri, okul müdürleri ve veliler ile öğrenciler katıldı.