Zeytinlik ve tarla yolları Burhaniye Belediyesi ile güzelleşiyor

Burhaniye Belediyesi, üreticilerin tarla ve zeytinliklerine rahat ulaşabilmesi için yollarını düzenliyor.Burhaniye’nin yaşanabilir ve ulaşılabilir bir kent olması hedefiyle 38 mahallesinde çalışmalarını hızla sürdüren Burhaniye Belediyesi,...

Burhaniye Belediyesi, üreticilerin tarla ve zeytinliklerine rahat ulaşabilmesi için yollarını düzenliyor.

Burhaniye’nin yaşanabilir ve ulaşılabilir bir kent olması hedefiyle 38 mahallesinde çalışmalarını hızla sürdüren Burhaniye Belediyesi, arazi yollarındaki düzenleme faaliyetleriyle çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle zeytin sezonunun başlamasıyla hız verdiği çalışmalar kapsamında tarla ve zeytinlik yollarını düzenlemeye başladı. Yaklaşık 1 ay gibi bir sürede; Yunuslar, Dutluca, Kızıklı, Börezli, Ağacık Kırsal mahallelerinin tarla ve zeytinlik yollarını düzenleyen Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Ekipleri, çalışmalarına Yabancılar Kırsal Mahallesi ile devam edecek.

Yapılan çalışmayla üreticilerin tarla ve zeytinliklerine rahatlıkla ulaşmalarına imkân sağlanırken ayrıca yapılan alt yapı çalışmaları ile de çiftçilerin zarar görmesi engelleniyor. Yağmur sularının olumsuz etkilerini önlemek amacıyla korige borular ile önlem alan Burhaniye Belediyesi ekipleri hummalı bir şekilde çalışıyor.

Yürüttüğü çalışmalar ve ürettiği projeler ile her daim çiftçi ve üreticinin yanında olduğunu gösteren Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, bir yandan şehir içi ulaşımdaki normal yol çalışmaları sürerken diğer taraftan da kırsal mahallelerde ki arazi yollarının düzenlendiğini belirtti. Başkan Uysal “Özellikle köylerde çiftçilerin arazilerine rahat ulaşabilmeleri için tarla yollarında da özenle çalışıyoruz. Yolların düzeltilmesinin yanı sıra alt yapısını da yaparak bozulmayacak şekilde, sağlam zeminli yol çalışması gerçekleştirmiş oluyoruz. Bakım çalışmalarımız belirli bir program dahilinde sezon süresince devam edecek” diye konuştu.