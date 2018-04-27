’Zıpkın Takımı’ yarışa hazır

28-29 Nisan tarihlerinde Çanakkale Gökçeada’da yapılacak müsabakalarda toplam 21 takım mücadele edecek. Belediye Başkanı Necdet Uysal, yarış için hazırlıklarını tamamlayan, Süleyman Yaman, Mehmet Salih Gedikoğlu, Orçun Doyuran, Özdemir Alım, Mehmet Uluç Sivaslıoğlu ile Eren Evsahibioğlu’ndan oluşan Belediyespor takımına başarılar dileyerek, Burhaniye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını kaydetti.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.