Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyespor Zıpkınla Balık Avlama Takımı yarışlara katılmak için hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 2018 yılı Türkiye Şampiyonası Karadeniz, Marmara, İç Anadolu eleme müsabakalarında yarışacak.28-29 Nisan tarihlerinde Çanakkale Gökçeada’da yapılacak müsabakalarda toplam 21 takım mücadele edecek. Belediye Başkanı Necdet Uysal, yarış için hazırlıklarını tamamlayan, Süleyman Yaman, Mehmet Salih Gedikoğlu, Orçun Doyuran, Özdemir Alım, Mehmet Uluç Sivaslıoğlu ile Eren Evsahibioğlu’ndan oluşan Belediyespor takımına başarılar dileyerek, Burhaniye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını kaydetti.
’Zıpkın Takımı’ yarışa hazır
Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyespor Zıpkınla Balık Avlama Takımı yarışlara katılmak için hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 2018 yılı Türkiye Şampiyonası Karadeniz, Marmara, İç Anadolu eleme müsabakalarında...