BALIKESİR:
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20 Temmuz 2018 Cuma 13:02

Ziraat Odasında “Mahsulünüze sahip çıkın” uyarısı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kış aylarında sıcaklıkların yüksek gitmesi nedeniyle bu yıl erken görünmeye başlayan zeytin sineği zararlısı zeytinlik alanlarda etkili olmaya başladı. Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker...

Ziraat Odasında 'Mahsulünüze sahip çıkın” uyarısı
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde kış aylarında sıcaklıkların yüksek gitmesi nedeniyle bu yıl erken görünmeye başlayan zeytin sineği zararlısı zeytinlik alanlarda etkili olmaya başladı. Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker “Zeytinliklerini gezi ve mahsülünüze sahip çıkın” diyerek üreticileri uyardı.

Bu yıl erken görülmeye başlayan zeytin sineği zararlısı zeytin meyvesi üzerinde zarar vermeye başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından önümüzdeki günlerde sayımlar neticesinde havadan ilaçlama çalışması yapılacağı duyurulurken bazı lokal bölgelerde artan zeytin sineği popilasyonu ürüne zarar vermeye başladı. Zeytin sinekleri zeytin tanesi üzerinde yaşayıp üreyerek zeytinde vuruk denilen zarar neden oluyor. Bu tip zarar özellikle yeşil zeytin üretimini ve düşük asit yağ üretimini olumsuz etkiliyor.

Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker “Zeytin Üreticisi Dostlarım. Bugün bazı zeytinlik alanlardaki zeytin sineği vuruğu tespitlerimiz oldu. Lütfen zeytinliklerinizi gezin ve mahsulünüze sahip çıkın.” Yetkililer zeytin sineği görünen bölgelerde havadan ilaçlamasından önce yerden de ilaçlamanın önemine değinerek üreticileri bu konuda duyarlı olmaya davet ettiler.
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