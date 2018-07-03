137. Sokak sıcak asfalt ile düzenlendi

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Sanayi Sitesi 137. Sokak sıcak asfalt ile yeninden düzenlendi.Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Kent merkezimizde hasar gören yol ve kaldırımlarda...

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Sanayi Sitesi 137. Sokak sıcak asfalt ile yeninden düzenlendi.

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Kent merkezimizde hasar gören yol ve kaldırımlarda periyodik olarak bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz son olarak çeşitli sebeplerden ötürü hasar gören Yeni Sanayi Sitesi 137. Sokak’ta sıcak asfalt ile yol düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarımız ihtiyaç duyulan diğer noktalarda devam edecek” dedi.