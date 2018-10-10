BARTIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 17:32

230. Sokak’ta yol ve parke çalışmaları başladı

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Orduyeri Mahallesi 230. Sokak’ta yol düzenleme çalışmasına başlandı.Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Akın, Orduyeri Mahallesinde...

230. Sokak'ta yol ve parke çalışmaları başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Orduyeri Mahallesi 230. Sokak’ta yol düzenleme çalışmasına başlandı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Akın, Orduyeri Mahallesinde yapımına başlanan yol düzenleme ve parke çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Akın, ”Bartın Belediyesi olarak çeşitli sebeplerden ötürü hasar gören tüm yollarımızı hazırladığımız program çerçevesinde süratle yeniden düzenleyerek sorunsuz hale getiriyoruz. Bu çerçevede de Orduyeri Mahallesi 230. Sokak’ta parke yol çalışmasını başlattık. Kısa zamanda çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımıza daha iyi ulaşım imkanı sağlamış olacağız. Çalışmamızın şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku