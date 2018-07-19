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19 Temmuz 2018 Perşembe 14:10

Ahilik İl Kutlama Komitesi Toplantısı yapıldı

Bu yıl 31’incisi yapılacak olan Ahilik Haftası kutlama programıyla ilgili hazırlık çalışmaları toplantısı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık’ın makamında yapıldı.Bartın Vali Yardımcısı Şükrü Özcan’ın başkanlığında...

Ahilik İl Kutlama Komitesi Toplantısı yapıldı
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Bu yıl 31’incisi yapılacak olan Ahilik Haftası kutlama programıyla ilgili hazırlık çalışmaları toplantısı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık’ın makamında yapıldı.

Bartın Vali Yardımcısı Şükrü Özcan’ın başkanlığında yapılan toplantıya, Ticaret İl Müdürü Serpil Yüzlü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Sinan Amasralı, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Ayla Çil ile Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ahmet İncekara katıldı. Toplantıda kutlama programı etkinlikleri görüşüldü
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