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12 Ekim 2018 Cuma 17:46

Aile hekimleri şiddete karşı acil önlem istedi

Bartın Aile Hekimleri Derneği, İstanbul Bahçelievler’de özel bir hastanede görevli Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman’ın hastası tarafından öldürülmesine tepki gösterdi.Bartın İl Sağlık Müdürü Dursun Koç ve Bartın’da görevli...

Aile hekimleri şiddete karşı acil önlem istedi
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Bartın Aile Hekimleri Derneği, İstanbul Bahçelievler’de özel bir hastanede görevli Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman’ın hastası tarafından öldürülmesine tepki gösterdi.

Bartın İl Sağlık Müdürü Dursun Koç ve Bartın’da görevli Aile Hekimlerinin de katılarak destek verdiği etkinlikte konuşan Bartın Aile Hekimleri Derneği Başkanı Rıza Karamazak, "2 Ekim günü İstanbul’da özel bir kuruluşun Ruh ve Sinir Hastalıkları Polikliniğinde görev yapmakta olan Dr. Fikret Hacıosman, tedavi etmekte olduğu bir hastası tarafından başından vurularak katledilmiştir. Bu elim hadise biz sağlık çalışanlarını derinden sarsmıştır" dedi.

“Durum katlanılabilir değil”

Sağlık görevlilerine yapılan saldırıların giderek artığına da dikkat çeken Karamazak, "Görevi başında mevzuatları uygulayarak kamu görevini yapmaya çalışan sağlık personeline hem psikolojik hem fiziki saldırıların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Can güvenliğimiz olmadan görevimizi yapmakta zorlanıyoruz. Vicdanımız ve sorumluluklarımız arasında görevimizi yapmaya çalışırken uğradığımız bu şiddet bir yandan sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit ederken aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunu engeller hale gelmiştir. Bu durum sürdürülebilir, kabul edilebilir, katlanılabilir değildir. İsteğimiz görevimizi huzurla, layıkıyla yapabilmektir" dedi.

“Fedakarca çalışıyoruz”

Hafta içi hafta sonu demeden fedakarca çalıştıklarını ifade eden Karamazak şöyle devam etti: "Biz sağlık çalışanları olarak saati, bayramı, hafta sonu olmadan, ailesinden fedakarlık yaparak büyük özveriyle çalışan dev bir aileyiz. İstatistikler sağlık çalışanlarının diğer meslek gruplarına göre 16 kat fazla şiddete uğradığını gösteriyor. Sağlık sektöründe çalışanların yüzde 70’i görev süreleri boyunca en az bir kere sözel yada fiziksel şiddete uğruyor. Bizim yanyana telaffuz ederken bile zorlandığımız sağlık ve şiddet sözcükleri ne yazık ki ülkemizde hemen her gün birlikte anılıyor. Çünkü maalesef her saat başı bir sağlık çalışanı şiddete mağruz kalıyor. Bu sayılara bir yenisi eklenmeden sağlıkta şiddet yasasının ivedilikle çıkarılmasını talep ediyoruz. Vatandaşlarla sağlık personelini karşı karşıya getiren uygulamalara son verilmesini bekliyoruz. Değerli Türk halkı, sizlerden biri olan Hekimlerinize, Sağlık çalışanlarınıza sahip çıkın. Sağlık veren ellere zarar vermeyin. Bu aymazlığa müsaade etmeyin. Sağlıkta şiddeti birlikte durduralım. Bartın Aile Hekimleri Derneği ve tüm sağlık çalışanları olarak bir canımızı daha kaybetmeden acilen sağlıkta şiddet için caydırıcı ve önleyici yasal düzenlemeler yaparak haklarımızın korunmasını, görevimizi tedirgin olmadan huzurla yapabilmek için halkımızla birlikte şiddetin her yerde son bulmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.
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