Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısına katıldı.

Toplantı Valilik Binası Çeşm-i Cihan Toplantı salonunda Bartın Valisi Nusret Dirim Başkanlığı’nda gerçekleşti. Toplantıda 2018 yılı 2.İstihdam seferberliği ve İş-Kur istihdam ve İşe Yerleştirme Hedefleri hakkına bilgi sunumu, 2018/ Ocak Ayında İİMEK tarafından alınan kararların gerçekleşme durumları, Çocuk İşçiliği ile mücadele Ulusal Programı kapsamında ilimize yapılacak olan çalışmalar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Merkez Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünde Bilişim Teknolojileri Alanı altında Bilgisayar Teknik Servisi Dalı ve Büro Yönetimi Alanı altında Hukuk Sekreterliği Dalının açılması teklifi, Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünün İŞKUR İl Müdürlüğü ile iş birliği kapsamında Geleneksel El Sanatları Mesleğine kurs açılması talebi ve Denetim Kurulu Faaliyetlerinin kurula sunumu maddeleri görüşüldü.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Belediyemizin de üye olduğu İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Olağan Toplantısını gerçekleştirdik. Bartın Valimiz Sayın Nusret Dirim Başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündeme ait konuları görüşerek karara bağladık. Aldığımız kararların ilimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.