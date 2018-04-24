Akın’dan itfaiye personeline ziyaret

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin, İtfaiye Müdürü Mustafa Kanmaz ve İtfaiye Müdürlüğü personeli hazır bulundu. Personeli ile tek tek selamlaşarak sohbet eden Başkan Cemal Akın personeline kazasız-belasız çalışmalar temennisinde bulundu. Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, ”Göreve geldiğimiz tarihten itibaren İtfaiye Müdürlüğümüze birçok yatırım yaptık. Bunlardan en elzemi ise Kavaklı Bölgesinde çıkış yapmakta zorlanan İtfaiye Müdürlüğümüzü Sanayi Sitesi’ne taşımaktı. 2015 yılında bu projemizi tamamlayarak İtfaiyemizi çok daha iyi fiziki şartlara sahip bir alana taşıdık. İtfaiyemiz burada çok iyi şartlar altında hizmet veriyor. Bu çalışmamızın yanı sıra araç ve ekipman desteğimizi artırmaya devam ediyoruz. Belediye olarak yangınlar kazalar olmasın istiyoruz ama hiçbir zaman tedbiri de elden bırakmıyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliği için gerekirse kendi canınızı tehlikeye atarak görev yapan personelimize kazasız-belasız çalışmalar diliyorum" dedi.