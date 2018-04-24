BARTIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 14:16

Akın’dan itfaiye personeline ziyaret

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti.Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin, İtfaiye Müdürü Mustafa Kanmaz ve İtfaiye Müdürlüğü personeli hazır bulundu. Personeli ile tek tek...

Akın'dan itfaiye personeline ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin, İtfaiye Müdürü Mustafa Kanmaz ve İtfaiye Müdürlüğü personeli hazır bulundu. Personeli ile tek tek selamlaşarak sohbet eden Başkan Cemal Akın personeline kazasız-belasız çalışmalar temennisinde bulundu. Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, ”Göreve geldiğimiz tarihten itibaren İtfaiye Müdürlüğümüze birçok yatırım yaptık. Bunlardan en elzemi ise Kavaklı Bölgesinde çıkış yapmakta zorlanan İtfaiye Müdürlüğümüzü Sanayi Sitesi’ne taşımaktı. 2015 yılında bu projemizi tamamlayarak İtfaiyemizi çok daha iyi fiziki şartlara sahip bir alana taşıdık. İtfaiyemiz burada çok iyi şartlar altında hizmet veriyor. Bu çalışmamızın yanı sıra araç ve ekipman desteğimizi artırmaya devam ediyoruz. Belediye olarak yangınlar kazalar olmasın istiyoruz ama hiçbir zaman tedbiri de elden bırakmıyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliği için gerekirse kendi canınızı tehlikeye atarak görev yapan personelimize kazasız-belasız çalışmalar diliyorum" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku