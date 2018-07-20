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20 Temmuz 2018 Cuma 12:51

Altyapı koordinasyon toplantısı yapıldı

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, belediye teknik personeli, doğalgaz, beton parke yol müteahhidi, telefon ve elektrik kurumu temsilcilerinin katılımı ile altyapı koordinasyon toplantısı yaptı.Toplantıya Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye...

Altyapı koordinasyon toplantısı yapıldı
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Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, belediye teknik personeli, doğalgaz, beton parke yol müteahhidi, telefon ve elektrik kurumu temsilcilerinin katılımı ile altyapı koordinasyon toplantısı yaptı.

Toplantıya Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin, Enerji-Sa Başkent Yapım Yöneticisi Selahattin Özcan, Bartın Belediyesi ilgili daire müdürleri ve teknik personeli, doğalgaz şirketi yetkilileri ve beton parke yol yüklenici firma yetkilileri katıldı. Başkan Cemal Akın’ın makam odasında gerçekleşen toplantıda yapılacak olan altyapı çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantı ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Cemal Akın,” 2012’de başlatılan doğalgaz çalışmaları kapsamında altyapı ve üstyapı ile ilgili köklü çalışmalara imza attık. Doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı tüm noktaların altyapı ihtiyaçlarını karşılayarak üstyapısını yeninden düzenledik. Çalışmalar çerçevesinde 400 km’den fazla araç yolu, 600 km’den fazla kaldırım düzenlemesi yapıldı. 2018 yılı içinde de birçok noktada üstyapı çalışması gerçekleştireceğiz. Çalışmaların sağlıklı şekilde yürütülmesi için diğer kurumlar ve yüklenici firmalar ile birlikte hareket edeceğiz. Bu çalışmaların koordinasyonunu sağlamak için Altyapı Koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Şehrimizin gelişip güzelleşmesi için emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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