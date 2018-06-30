Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Bartın’da Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Nusret Dirim başkanlığında yapıldı.

Valilik Çeşm-i Cihan toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya İl protokol üyeleri, kurul üyeleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Vali Dirim toplantıda yaptığı konuşmasında, ülke genelinde olduğu gibi İl genelinde de her türlü bağımlılıkla topyekün mücadele edildiğini, mücadelenin bir süreç olduğunu, bu sürecin ise en iyi şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Bağımlılıkla mücadele çalışmalarının başarıya ulaşması amacıyla düzenlenen bu tür toplantıların önemli getirilerinden birinin mevcut durumun tespit edilerek, gerekli koordinasyonu sağlaması olduğunu dile getiren Vali Dirim, diğer bir önemli getirisinin ise bağımlılık konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturarak, aile ve bireylerin daha fazla bilinçlenmesine katkı sunması olduğunu belirtti.

Daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından bilgilendirme sunumları yapıldı.

Kurumlar arası görüş ve öneriler sonrası toplantı sona erdi.