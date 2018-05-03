Bartın belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

Bartın Belediyesi Mayıs ayı ilk toplantısı Meclis Toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleşti. Açılış ve yoklama ile başlayan toplantında gündemin 1. maddesinde 2017 yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabı Görüşülmesi maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin 2. maddesinde ise Bartın Belediye Başkanlığı İnkumu Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin 2018 yılına ait günlük konaklama ücret tarifesinin görüşülmesi maddesi Plan ve Bütçe Komisyona havale edildi. Gündemin 3. maddesi olan Bartın Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabul talebinin görüşülmesi maddesi ise oy çokluğu ile kabul edildi. 4. gündem maddesi olan Aladağ Mahallesi tapuda 765 ada, 56,57,58,59,60,62 parsel nolu taşınmazlarda imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi, 5. maddesi olan Bartın Belediyesi sınırlarına bitişik olan Gecen Köyü’nün Belediye sınırları içine alınması talebi, gündemin 6. maddesi olan Orduyeri Mahallesi tapuda 485 ada, 8 parsel nolu taşınmazın bitişindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi ve 7. gündem maddesi olan Aladağ Mahallesi, tapuda 560 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bitişinde ki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi İmar Komisyonuna havale edildi. Gündemin 8. Maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Bartın Belediyesi Kent Müzesi Ücretlerinin belirlenmesi talebi, 9. Madde olan İmar Komisyonuna havale edilen Balamba Mahallesi tabuda 725 ada 28 parsel nolu taşınmazda imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi, 10. Madde olan İmar Komisyonuna havale edilen Gölbucağı Mahallesi’nde yapımı devam eden Adliye Hizmet Binası için trafiği aksatmamak amacıyla karayolu yol bağlantısı amacıyla hazırlatılan Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama Değişikliği onaylanması talebi, 11. Madde olan olan İmar Komisyonuna havale edilen Karaköy Mahallesi, tapuda 1424 ada, 2 ve 3 parsellerde imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi, 12. maddesinde ise İmar Komisyonuna havale edilen Bartın Belediyesi hizmetlernin yapılabilmesi için Bartın Belediyesi mücavir alan sınırlarına bitişik Tuzcular Köyü ile Çeştepe Köyü’nün mücavir alana alınması talebi ve 13. Gündem maddesi olan İmar Komisyonuna havale edilen, Kemerköprü Mahallesi, tapuda 1529 ada, 1 parsel nolu taşınmazda imar plan değişikliği talebi oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Bartın Belediyesi Haziran ayı Toplantısının 1 Haziran Cuma Günü saat: 17.00’da yapılmasına karar verilmesi ile son buldu. Toplantı ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” İlimizin için önem arz eden 13 maddeyi değerlendirerek memleketimiz için önemli kararlar aldık. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.