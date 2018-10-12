Bartın Belediyesine 10 yılda 10 milyonluk araç

Bartın Belediyesi vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet götürmek amacıyla araç filosuna yeni araçlar ve ekipmanlar eklemeye devam ediyor.

Sürekli araç filosuna yeni araçlar ekleyen Bartın Belediyesi son 10 yılda 10 milyon TL değerinde araç ve ekipman alımında bulundu. Yatırımlarına hız kesmeden devam eden Bartın Belediyesi vatandaşlara daha verimli, daha etkin ve daha hızlı hizmet sunmak amacıyla son 10 yılda 4 kepçe, 8 otomobil, 1 ekskavatör paletli kazıcı, 2 morglu cenaze nakil aracı, 1 morglu cenaze yıkama aracı, 12 kamyonet, 1 itfaiye, 1 silindir, 1 arama kurtarma ekipmanlı itfaiye aracı, 1 forklift, 1 tuzlama ve kar küreme aparatlı kamyon, 1 asfalt disbiritörü kamyonu, 3 motosiklet, 1 kanal görüntüleme kamyonu, 1 kanal temizleme kamyonu, 1 vidanjör kamyonu, 1 cankurtaran Zodyak bot, 1 jet ski, 727 kwa gücünde 5 jeneratör, 3 kar bıçağı ve su kayıp-kaçak tespit ekipmanları alarak 10 Milyon TL’lik yatırımda bulundu.

"En güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz"

Bartın Belediyesi olarak halka daha iyi hizmetler sunabilmek için araç ve ekipmanların sayısını her geçen gün artırdıklarını söyleyen Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın açıklamasında "Göreve geldiğimiz 2009 yılında belediyemizin mevcut araç ve ekipmanları yetersiz kalıyordu. Ayrıca ilimiz 19 mahallesiyle, nüfusuyla, yeni yerleşim alanlarıyla her geçen gün büyümekte, ilimizde ki üniversiteli öğrenci sayısı artmaktaydı. Halkımızın belediyemizden olan beklentilerine cevap verebilmek, belediye hizmetlerimizin vatandaşlarımıza aksatmadan sunabilmek, personelimizin daha rahat ve verimli çalışabilmesi için araç ve ekipmanlarımızın iyileştirilmesi, genişletilmesi ve yenilenmesi ile ilgili çalışma gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz bu çalışma kapsamında son 10 yılda 10 milyon TL’lik araç ve ekipmanı belediyemize kazandırdık. Belediyemize ait araçların bulunduğu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Teknik Atölyeler hizmet binamızın sanayi bölgesine taşıyarak, hizmetlerimizin sorunsuz bir şekilde yürütülmesine olanak sağladık. Ciddi anlamda büyük eksikliği hissedilen araç ve ekipmanlarımızı belediyemiz bünyesine kazandırarak, halkımızın istifadesine sunduk. Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları arasında yer alan yol, kanalizasyon ve su ile ilgili hizmetlerin illa ki aksatılmadan yapılması gerekiyor. Bartın Belediyesi her alanda halkımızın yanında olmaya devam ediyor, edecekte. Altyapısıyla, üstyapısıyla, kültürel ve sosyal etkinlikleriyle birçok konuda halkımıza hizmet veriyoruz. Yapılan işlerin kaliteli olabilmesi için her türlü araç ve ekipmanların tam olması gerekiyor. Kendini yenileyen ve hizmet kalitesini artıran bir belediyecilik anlayışı ile her geçen gün biraz daha büyüyen ilimize en güzel hizmetleri sunmaya devam ediyoruz" dedi.