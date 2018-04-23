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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:33

Bartın kültür tarihi konuşulacak

Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde 24 Nisan’da gerçekleştirilecek olan “Basileia Amastrist’ten Çeşm’i Cihan’a” adlı söyleşiye Tarihçi Yazar Necdet Sakaoğlu katılacak.Bartın Üniversitesi ile İl Kültür Konseyi tarafından “Basileia...

Bartın kültür tarihi konuşulacak
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Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde 24 Nisan’da gerçekleştirilecek olan “Basileia Amastrist’ten Çeşm’i Cihan’a” adlı söyleşiye Tarihçi Yazar Necdet Sakaoğlu katılacak.

Bartın Üniversitesi ile İl Kültür Konseyi tarafından “Basileia Amastrist’ten Çeşm’i Cihan’a” adlı söyleşi kapsamında ’Eski Çağlardan Cumhuriyet dönemine Bartın kültür tarihi’nin konuşulacağı etkinliğin onur konuğu Amasra tarihi ile ilgili çalışmalarıyla tanınan Necdet Sakaoğlu olacak.

Bartın’ın kültür tarihi farklı yönleriyle ele alınacak olan söyleşi Ağdacı Kampüsünde bulunan Bartın Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek etkinliğe Bartınlı yerel tarihçi Erkan Aşçıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam ile Filyos Tieon Antik Kenti kazı çalışmalarının yürütücüsü Dr. Öğretim üyesi Şahin Yıldırım, Tarih Bölümü öğretim üyesi Hasan Hüseyin Güneş konuşmacı olarak katılacak.
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