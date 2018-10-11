BARTIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 16:38

Bartın TSO heyeti Rektör Uzun’la bir araya geldi

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (Bartın TSO) Başkanı Halil Balık ile yönetim kurulu üyeleri, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.Ziyarette, Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliğiyle ilgili Batı Karadeniz Bölgesinden...

Bartın TSO heyeti Rektör Uzun'la bir araya geldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (Bartın TSO) Başkanı Halil Balık ile yönetim kurulu üyeleri, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.

Ziyarette, Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliğiyle ilgili Batı Karadeniz Bölgesinden başlayarak Ülkemizin gelişimine sunulabilecek katkılarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, bütüncül aklın harekete geçirilmesi ve geçmişten gelen birikimlerle üniversite-kamu-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak, “Bartın Üniversitesi olarak ihtisaslaşma ve bölgesel odaklılık hedefleriyle Ülkemizin geleceğine değer katmak için akademik gücümüz ve tüm paydaşlarımızla ortak çalışmalar yürütmek gayretindeyiz.” dedi.

Rektör Uzun, “Yaşadığımız bölgeye değer katmak ve ülkemizi geleceğe taşımak istiyorsak işbirliklerine önem vermeliyiz. Bu işbirliğinin en güzel örneklerinden birini düzenlemiş olduğumuz ‘Bartın Üniversitesi II. Ar-Ge Proje Pazarı’ etkinliğinde gerçekleştirdik. Burada ülkemizin 36 farklı ilinden 211 proje sahibiyle sektör temsilcilerini buluşturduk. Üniversitemizde gösterilen gayreti takdirle karşılayıp her zaman yanımızda olan Bartın Valimiz Sayın Nusret Dirim nezdinde Bartın TSO Başkanımız Halil Balık ile Bartın TSO Yönetim Kurulu Üyelerimize, tüm sanayicilerimize ve il yöneticilerimize katkıları için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Üniversiteyle ortak çalışmalar yürütme gayretinde olduklarını dile getiren Balık, Bartın TSO olarak Bartın Üniversitesi ile her zaman işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku