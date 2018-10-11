Bartın TSO heyeti Rektör Uzun’la bir araya geldi

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (Bartın TSO) Başkanı Halil Balık ile yönetim kurulu üyeleri, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.Ziyarette, Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliğiyle ilgili Batı Karadeniz Bölgesinden...

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (Bartın TSO) Başkanı Halil Balık ile yönetim kurulu üyeleri, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.

Ziyarette, Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliğiyle ilgili Batı Karadeniz Bölgesinden başlayarak Ülkemizin gelişimine sunulabilecek katkılarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, bütüncül aklın harekete geçirilmesi ve geçmişten gelen birikimlerle üniversite-kamu-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak, “Bartın Üniversitesi olarak ihtisaslaşma ve bölgesel odaklılık hedefleriyle Ülkemizin geleceğine değer katmak için akademik gücümüz ve tüm paydaşlarımızla ortak çalışmalar yürütmek gayretindeyiz.” dedi.

Rektör Uzun, “Yaşadığımız bölgeye değer katmak ve ülkemizi geleceğe taşımak istiyorsak işbirliklerine önem vermeliyiz. Bu işbirliğinin en güzel örneklerinden birini düzenlemiş olduğumuz ‘Bartın Üniversitesi II. Ar-Ge Proje Pazarı’ etkinliğinde gerçekleştirdik. Burada ülkemizin 36 farklı ilinden 211 proje sahibiyle sektör temsilcilerini buluşturduk. Üniversitemizde gösterilen gayreti takdirle karşılayıp her zaman yanımızda olan Bartın Valimiz Sayın Nusret Dirim nezdinde Bartın TSO Başkanımız Halil Balık ile Bartın TSO Yönetim Kurulu Üyelerimize, tüm sanayicilerimize ve il yöneticilerimize katkıları için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Üniversiteyle ortak çalışmalar yürütme gayretinde olduklarını dile getiren Balık, Bartın TSO olarak Bartın Üniversitesi ile her zaman işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.