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04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:01

Bartın Üniversite’nde İŞKUR Kura Çekimleri Yapıldı

Bartın Üniversitesi ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında imzalanan protokol ile 50 geçici işçi alımı için kura çekimleri yapıldı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, Toplum...

Bartın Üniversite'nde İŞKUR Kura Çekimleri Yapıldı
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Bartın Üniversitesi ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında imzalanan protokol ile 50 geçici işçi alımı için kura çekimleri yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında Bartın Üniversitesi’ne 50 geçici işçi alımı için kuralar çekildi. Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsünde peyzaj çalışmaları ve temizlik işlerinde istihdam edilmek üzere yapılan alımlara 181 kişi başvuru yaptı.

Bartın Üniversitesi Konferans Salonunda noter huzurunda yapılan kura çekimlerinde Bartın Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi M. Said Ceyhan, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Yavuz Çomarlı, Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürü Hasan Özdemir ve başvuruda bulunan vatandaşlar katıldı.

Yapılan kura çekimlerinin ardından çalışmaya hak kazanan 50 kişi belirlendi. Kura ile belirlenen kişiler 9 Nisan 2018 Pazartesi gününe kadar gerekli evraklarla müracaat etmeleri gerekiyor.

Ayrıca işe alınan kişiler çalışma süresi boyunca Bartın Üniversitesi tarafından çeşitli eğitimlerden geçirilecek.
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