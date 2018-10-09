Bartın Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yıl Açılışı gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yıl Açılış Töreni, Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Nihat Berker’in “Eğitim, Araştırma, Başarı ve Mutluluk” adlı açılış dersiyle gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Konferans Salonunda düzenlenen törene; Bartın Valisi Nusret Dirim, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Çankırı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, Zonguldak İl Jandarma Komutanı J. Albay Gökhan İnan, Bartın İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yrb. Gökmen Gücüyen ve il yöneticileri, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, ilk olarak Bartın Üniversitesi’nin gelişiminin anlatıldığı filmin gösterilmesiyle başladı.

“Bartın Üniversitesi’nde başarı çıtası yükseliyor”

Törenin açılışında konuşan Bartın Valisi Dirim, Bartın Üniversitesi’nde başarı çıtasının her gün daha da yükseldiğini görmenin memnuniyet verici olduğunu kaydederek, “Üniversitemizin Bartın’a daha çok şey kattığını gözlemlememiz bizim için gurur verici bir durum. Üniversitemizin bugünlere gelmesinde emek veren başta Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Ramazan Kaplan olmak üzere Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun’a da çok çok teşekkür ediyorum. Bartın Üniversitesi, Bartın’ın şehir kimliği kazanmasında, geleceğe emin adımlarla yürümesinde çok önemli görevler üstleniyor. Bartın Üniversitesinde yapılan her şeyi memnuniyetle görmekle birlikte bizlerin de yapması gereken çok şey olduğunu da ifade etmek istiyorum. Çünkü dünyamız hızla değişiyor ve gelişiyor. Bu bağlamda da bütün kurum ve kuruluşlar kendilerini yeniden tanımlama, kendilerine yeni fonksiyonlar yükleme gayreti içerisinde olması gerekiyor. Hiçbirimiz 10 yıl önceki kurumlar olarak hayata bakamıyoruz. Hatta 1 yıl öncesine bakarak bile kendimizi tanımlandıramıyoruz. Günümüzde yeni yaklaşımların ortaya çıktığını görüyoruz. Bu nedenle de bunların sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesinin de üniversite ortamlarında yapılabileceğini biliyoruz. Bu düşüncelerle yeni akademik yılın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Yeni Akademik yıla başlamanın heyecanını yaşıyoruz”

2018-2019 Akademik yılına girmenin heyecanını yaşadıklarını kaydederek konuşmasına başlayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise törene şehir içi ve şehir dışından katılanlara teşekkür etti.

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi’nin 562 akademik ve 251 idari personeliyle 17 bini aşkın öğrenciyi geleceğe hazırladığını kaydederek, “Üniversitemiz, 8 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu ve 12 Araştırma ve Uygulama Merkezi olmak üzere 153 farklı bölüm ve program ile Ülkemizin Yükseköğretim alanına katkı sunmaktadır. Liderliğinde oluşturulan vizyon doğrultusunda ülkemizdeki tüm kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi Yükseköğretim alanında da hedef odaklı çalışma dönüşümünü gerçekleştirmesinin yanı sıra Üniversitemizin kuruluş ve gelişim sürecinin her aşamasındaki yüksek ilgi ve katkılarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza hürmetlerimi arz ediyorum. Ülkemizin bu yeni perspektifiyle uyumlu olarak kaliteyi merkeze alan yenilikçi projelerle yükseköğretim alanında pek çok değişimi hayata geçiren ve bizleri her zaman daha iyisi için yüreklendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç’a şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Birlikte ufkumuzu daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum”

Geride bıraktığımız akademik yılın dolu dolu geçirildiğini de ifade eden Rektör Uzun, “Tabi ki, sadece derslerle sınırlı olan bir öğrenme ortamından söz etmiyorum. Geçtiğimiz bir yıla baktığımızda bu anlamda dolu dolu bir dönem geçirdiğimizi söyleyebilirim. Alanında uzman kişileri konuk ettiğimiz geleneksel ‘Çeşm’i Cihan Sohbetleri’ ile hayatımıza yeni pencereler araladık. Bartın Üniversitesi ‘Saygı Günleri’ kapsamında, Prof. Dr. Nevzat Kor Hocamızın Bilime ve İnsanlığa Adanmış Hayatına tanıklık ederek; “İnsanın ne ile veya ne için yaşadığı?”, “Gerçekte değerli veya baki olanın ne olduğu?” gibi hayatın anlamına dair bazı temel sorulara cevaplar aradık. Ayrıca, bir yandan “Seyircisi Değil, Aktörü Ol” anlayışıyla hayata geçirdiğimiz pek çok sportif ve kültürel etkinlikle eğlenerek öğrenirken, diğer yandan da odun ateşinde kızarmış kestane kebabı eşliğinde sıcak çayları yudumlayıp hayatı paylaştığımız bir yılı geride bıraktık” şeklinde konuştu.

“Nitelikli öğrenme ortamları oluşturmak için gayret gösteriyoruz”

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinde yapımı tamamlanan, yapımına devam edilen ve yapılacak projeler hakkında da bilgi vererek “Nispeten yeni kuşak bir üniversite olarak, bir yandan da nitelikli öğrenme ortamları oluşturmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu yıl itibarıyla 17 spor branşını tek çatı altında toplayan Ülkemizin en büyük spor komplekslerinden birisi hizmete alındı. Bölgemizin en büyüklerinden olacak Kütüphanemiz ise nerdeyse tamamlanmak üzere. Rektörlük binamızın inşası ise hızla devam ediyor. Öğrencilerimizin çok daha nitelikli ortamlarda eğitimlerini sürdürmelerine ve aynı zamanda ileri düzeyde araştırmaların yapılabilmesine imkân tanıyacak ‘Merkezi Laboratuvar’ binası için ise ihale süreci devam ediyor. Yine “Merkezi Derslik ve Fakülte” binamızın da projesi tamamlandı. Bunların yanı sıra öğrencilerimizin sosyalleşme ihtiyaçlarına cevap verecek peyzaj düzenlemeleri, aktif yeşil alan uygulamaları, açık spor alanları gibi yeni ortamlar oluşturmaya çalışıyor, yeni yaşam merkezimizi ise bu yıl içerisinde tamamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Öğrenci arkadaşlarımla geleceğimiz için gayret gösteriyoruz”

Bartın Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Osman Kağan Kayhan ise desteklerinden dolayı Rektör Uzun’a teşekkür ederek, “Bartın Üniversitesi Öğrenci Konseyi olarak Üniversitemizden başlamak üzere şehrimize, bölgemize ve ülkemize yaptığımız çalışmalarla değer katmayı hedefliyoruz. Bunun için çok çalışmamız gerektiğinin bilinciyle büyük hedefler koymanın ve bunu gerçekleştirmenin azim ve kararlılığında olduğumuzu belirtmek isterim. Bu doğrultuda Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun hocamıza şükranlarımı sunuyorum. Sayın Rektörümüz yaptığımız çalışmalarda bizleri her zaman desteklemiş ve yüreklendirmiştir. Aynı zamanda değerli hocalarımız da bizlerin önüne her zaman ışık tutmuş, geleceğe daha aydınlık bakmamıza vesile olmuşlardır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış dersi: “Eğitim, Araştırma, Başarı ve Mutluluk”

Yapılan konuşmaların ardından Bartın Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yıl Açılış Töreni, Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Nihat Berker’in verdiği “Eğitim, Araştırma, Başarı ve Mutluluk” adlı açılış dersiyle devam etti.

Üniversite eğitimini Amerika’da Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) Fizik ve Kimya alanlarında çift lisansla tamamlayan Berker Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Illinois Üniversitesi’nde sürdüren Prof. Dr. Berker, deneyimlerini aktararak ‘Çok çalışarak da mutlu olunur, yeter ki yapacağın işi doğru seç.” vurgusunda bulundu. Prof. Dr. Berker, başta fizik olmak üzere temel bilimlerde bilime yaptığı katkılardan da bahsederek, başarılı olmuş öğrencileri üzerinden katılımcılara tavsiyelerde bulundu.

Törende daha sonra Bartın Üniversitesi Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü ile KOSGEB Bartın İl Müdürlüğü’nün işbirliğiyle Uygulamalı Girişimcilik dersi alan öğrencilere yönelik “İş Planı Yarışması’ ödülleri verildi. Yarışma sonucunda “Melisa Optik” isimli projesi ile üçüncülük ödülünü Melisa Buğday, “Çikolata Evi” isimli projesi ile ikincilik ödülünü Şeyda İpek Karababa ve birincilik ödülünü ise “Tik Tak Optik” isimli projesi ile Şehime Kurt aldı.

Açılış töreninde, Bartın Üniversitesi İslami ilimler Fakültesi’nin TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Belgelendirme yönünde yapılan kontrollerde başarılı olmasının ardından Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin tarafından belgeleri de verildi. Prof. Dr. Şahin, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin Türkiye’deki İslami İlimler ve İlahiyat Fakülteleri arasında TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile IQNet Belge ve Markasını alan ilk fakülte olduğunu kaydederek, emeği geçenleri tebrik etti.

Tören kapsamında; uluslararası saygın dizinlerde taranan dergilerde en çok yayın yapan ve en yüksek etki değerli dergilerde yayın yapan öğretim elemanlarına “Akademik Performans Ödülü” verildi.

Ödüller, Akademik Performans Üçüncüleri Öğr. Gör. Dr. Güneş Günay Sezer ile Prof. Dr. Halil Barış Özel’e; Akademik Performans İkincileri Doç. Dr. Deniz Aydemir, Prof. Dr. Osman Gençel ve Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök’e ve Akademik Performans Birincisi Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Cahit Karaoğlanlı’ya verildi.

Uluslararası saygın dizinlerce taranan etki değeri en yüksek dergilerde yayın yapan ve ‘Etki Değeri En Yüksek Makale Ödülü’ üçüncüsü Arş. Gör. Recep Önder Sürmeli, ikincisi Dr. Öğr. Üyesi Aziz Genç, birincisi Dr. Öğr. Üyesi Faruk Ugranlı’ya da ödülleri takdim edildi.

Girişimcilik ve Yenilikçilik çalışmaları kapsamında geçtiğimiz akademik yıl içerisinde ulusal yarışmalara katılarak derece alan öğretim elemanlarına da ödülleri verildi. Bu kapsamda; Antalya Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Etkinliğinde “Esnek Fotovoltaikler İçin Koruyucu Tabakalar Üzerine Bir Araştırma” başlıklı projesi ile üçüncülük ödülü alan Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. İsmail Borazan, yine aynı yarışmada Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Etkinliğinde “Yeni Nesil Elektronik Kağıtların Üretiminde Kullanılacak Çevreci Yerli Kimyasallar” başlıklı projesi ile ikincilik ödülü alan Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen "Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe 10. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi"nde “Akıllı tekstil uygulamaları için takviyeli iletken termoplastik iplik geliştirilmesi" başlıklı projesi ile birincilik ödülü alan Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi Müslüm Kaplan’a teşekkür belgeleri verildi.

Ayrıca, Türkiye Teknoloji Takımı tarafından düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde (TEKNOFEST) “Diagnobot: Üst uzuv rehabilitasyonu için teşhis ve tedavi yapabilen yapay zekâ tabanlı robot platformu" başlıklı projesi ile birincilik ödülü alan Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Aktan’a da teşekkür belgesi verilirken, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Alternatif Enerjili Araç Yarışmasında “Çeşm-i Cihan” adlı elektrikli araba projeleri ile hız kategorisinde altıncı olan Bilim ve Teknoloji Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu ve Takım Başkanı Umut Kayabaşı, Taşınabilir Vorteks Deney Tüpü Seti” adlı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent alan Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Volkan Kırmacı da belgelerini aldı.

Açılış töreninin son kısmında ise Bartın Üniversitesi’nde geçtiğimiz akademik yıl içerisinde Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına atamaları yapılan öğretim üyeleri cübbelerini giydi. Törende; 8 profesör, 6 doçent ve 38 doktor öğretim üyesi cübbelerini giyerek, başarı belgeleri aldı.