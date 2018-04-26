Bartın Üniversitesi’nde ‘Hedef Seçimi’ konferansı

Bartın Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ‘Hedef Seçimi’ adlı konferansta konuşan Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adnan Tosun katılımcılara deneyimlerini aktardı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, gerçekleştirilen etkinliğin tecrübe paylaşımı doğrultusunda önemine vurgu yaptı.

Uzun, “Bugün burada sevgili öğrencilerimizin ufkunu açacak, onların geleceğe yürüyüşünde önlerine ışık tutacak etkinliklerimizden birini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

“İnsanın kendisine her gün sorması gereken sorular var”

‘Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım edemez’ sözündeki derinliğe dikkat çeken Rektör Uzun, “Bu söz öylesine derin ve etkileyicidir ki üzerinde durmamak mümkün değildir. Şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor ki her şeyin olduğu gibi insanoğlunun da bir yaradılış gayesi vardır. Bunun için neden varız, ne yapıyoruz ve nereye gidiyoruz sorularını her bireyin kendisine sorması gerekiyor. Aslında hayatta mutlu olmanın yolu buradan, doğru hedefi belirlemekten ve belirlenen o hedefe doğru yürümekten geçiyor. Sonuç da önemlidir. Ancak çok sonuç odaklı olunmaması gerektiğini düşünüyorum. Başarılı ya da başarısız olmak öyle sanılan aksine elde edilen sonuçlara bakılarak ölçülecek bir şey değildir. Esas önemli olan kat edilen mesafedir, harcanan emektir ve en önemlisi fedakârlıktır.” diye konuştu.

“Çok isteyeceğiz, ilimden ve fenden yararlanacağız.”

Ardından konferansı veren Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adnan Tosun, ‘Hedef Seçimi’ konusunda konuşmasını yaptı.

Başsavcı Tosun, istekli olmak, ilim ve fennin başarıda önemli bir rolü olduğu aktararak “İnsanın çok defa yapması gereken şeylerden biri de düşünmek olmalıdır.” vurgusunu yaptı.

Başsavcı Tosun, “İlimden ve fenden yararlanmak çok önemlidir. Bunun yanında düşünmek sürekli düşünmek gerekiyor. Bir birey düşünmeyi öğrenirse doğruyu mutlaka bulacaktır. Bazen düşündüğünüz şeyi gerçekleştiremezseniz bile yine de başarılı olursunuz. Bununla ilgili tarihte çok güzel bir örnek var. Bir gün bir çırak bir işe yerleştiriliyor. Ustası ayakkabı işiyle uğraşması gerekirken, sürekli damdan dama atlıyor. Uçmayı istiyor adam. Birkaç denemesinden sonra bir gün yüksekten düşerek hayatını kaybediyor. Kendisi ölüyor ancak çırağı ondan esinlenerek adını tarihe yazdırıyor. Motorsuz uçabilen ilk insan Hezarfen Ahmet Çelebi’den bahsediyoruz.” şeklinde konuştu.

“İstişare etmek çok önemli”

Başarıyı getiren olgulardan birinin istişare etmek olduğunun altını çizen Başsavcı Tosun, “İstişare etmek çok önemli. İnsanı başarıya götüren, hata yapmasını engelleyen bir unsurdur. Kur’an-ı Kerim’de de Allah, Peygamber Efendimize ‘istişare et’ demiştir. Kur’an insanlara yanındakilere danış, danışarak karar ver denmiştir. Tarihe baktığımızda Peygamberimizin sahabelerine görüşlerin görüşlerine değer verdiğini görürsünüz. Fatih’in Akşemseddin’i vardı, Musa’nın Harun’u vardı, Hz. Muhammed’in Ebu Bekir’i vardır. Bazen sadece ikinci adamınızı doğru seçmeniz bile hayatınızda başarıyı getirecektir. Onunla istişareniz işlerini kolaylaştıracak, sizi hedefinize ulaştıracaktır. İstişare etmeseniz de yanınızda güçlü birini tutmaktan asla imtina etmeyin.” ifadelerini kullandı.

“Okumak ve gözlem yapmak insanı geliştirir”

Başsavcı Tosun, okumak ve gözlem yapmak konusunda bazı tavsiyelerde de bulunarak “Sürekli okumak ve gözlem yapmanın insanın gelişimindeki önemini de çok büyüktür. Mustafa Kemal’in Anıtkabir’deki Kütüphanesi’nde altı çizili 4 bin tane kitap var. 57 yıllık bir ömür, çocukluğu çıkartın, savaş zamanlarını çıkartın, devlet başkanlığını, ihtiyaçları çıkartın geriye bir şey kalmıyor. Bir gün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal Fevzi Çakmak diyor ki ‘Paşam artık her şeyi yaptık, neyin kitabını okuyorsunuz.’ Diyor ki ‘Ben bütün bunları okuduğum kitaplar sayesinde yaptım. Elime iki kuruş geçtiğinde bir kuruşuna mutlaka kitap aldım.’ Okumak bu denli önemli insanı besleyen, doğru düşünmesini sağlayan bir durumun aracıdır.” şeklinde konuştu.

Konferans Başsavcı Tosun ile Amasra Cumhuriyet Savcısı Yakup Tiler katılımcıların sorularını cevaplandırmasının ardından son buldu.