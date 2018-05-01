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01 Mayıs 2018 Salı 15:24

Bartın’da 1 Mayıs coşku ile kutlandı

Bartın’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı kutlama programı öncesi Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler toplanma noktasında yürüyüş güzergâhı ve kutlamaların yapılacağı...

Bartın'da 1 Mayıs coşku ile kutlandı
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Bartın’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı kutlama programı öncesi Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler toplanma noktasında yürüyüş güzergâhı ve kutlamaların yapılacağı Cumhuriyet Meydanında yoğun güvenlik önlemi aldı. Kemer Köprü Caddesinde 12.00’de başlayan Yürüyüş Şadırvan Caddesi üzerinden Hükümet Caddesini takip ederek Cumhuriyet Meydanına ulaşıldı. Meydana girişte önlem alan güvenlik güçleri alana girenlerin üst aramasını yaparak alana aldı. Yürüyüş kortejinde ilgi çeken olay ise yaklaşık 3 ay önce özel bir maden şirketi tarafından işten çıkartılan madencilerin bir arada kortejde yer alması ve işlerine iade edilmelerini istedikleri pankart oldu. Aileleri ile işçi bayramını kutlamak için alana gelen minikler ise ellerinde Türk bayrakları başlarında madenci baretleri ile Cumhuriyet meydanını çocuk parkına dönüştürdü.

Cumhuriyet meydanında yapılan konuşmaların ardından kalabalık olaysız şekilde dağıldı.
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