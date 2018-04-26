Bartın’da ilk aday adaylık açıklaması Murat Yıldırım’dan geldi

24 Haziran Seçimlerinde Bartın’dan AK Parti Milletvekili aday adaylığı açıklaması yapan Murat Yıldırım “Hizmet İçin Geliyoruz” dedi

Bartın’da emlak işi ile uğraşan Murat Yıldırım AK Parti Milletvekili Aday Adaylığını açıkladı. Murat Yıldırım, Bartın’a hizmet etmek için geçmişte olduğu gibi şimdi de canla başla çalışacağını söyledi. Bartın’da Eğitim sektöründe ve inşaat sektöründe faaliyetlerini sürdüren İşadamı Murat Yıldırım, 24 Haziran’da yapılacak Milletvekilliği seçimleri için Ak Parti’den aday adaylığını açıkladı. Toplumun tabanıyla barışık yaptığı sosyal faaliyetlerde takdir toplayan Ak Parti Milletvekili Aday Adayı Murat Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde hiç usanmadan bıkmadan var gücüyle çalışacağını belirtti.

"Hedefimiz ülkemize yöremize fayda sağlamak"

AK Parti Milletvekili Aday Adayı Murat Yıldırım yaptığı açıklamada, 2012-2017 yılları arasında Ak Parti Bartın İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu hatırlatarak, Türkiye’ye ve yerelde Bartın’a önemli hizmetler için çalışacağını vurguladı. Yıldırım, “AK Partide uzun dönem il başkan yardımcılığı görevinde bulundum. Bununla birlikte partimizin hedeflerine ulaştırmak için gecemi gündüze katarak, var gücümle çalıştım. Bu süreçte hem maddi hem de manevi açıdan büyük katkılarım oldu. Bu katkılarım bundan sonra da devam edecektir. 24 Haziran seçimlerine giderken, bende Milletvekilliği aday adaylığı için başvurumu yapacağım. Aday adaylığı için başvuracak bütün aday adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hep birlikte partimizi önce ülke genelinde sonra yerelde 2 milletvekilliğini almamız için var gücümüzle çalışacağız. Bu noktada bizlere destek veren vermeyen herkesi kucaklayacağız. Bizim çıktığımız bu kutlu yolun sonunun güzel olacağını sizlere belirtmek isterim. Gerek parti teşkilatlarımızla gerekse halkımızla birlik ve beraberlik için bu süreci en iyi şekilde yürüteceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.