Başkan Akın vatandaşlarla sohbet etti

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin ile birlikte Gazhane Kültür Parkı, Karaçay Piknik Alanı ve Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı’nda değerlendiren vatandaşlarla sohbet etti.

Bartın Belediyesi Gazhane Kültür Parkı, Karaçay Piknik Alanı ve Kaynarca Spor ve Yaşam Parkına sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar akın etti. Her iki parkı ve piknik alanını da ziyaret eden Başkan Cemal Akın, vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti. Halkın Bartın Belediyesi tarafından hizmete sunulan parklardan istifade etmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Cemal Akın “Halkımızın boş vakitlerini huzur içinde geçirebileceği alanlara ihtiyacı vardı. Bartın Belediyesi Gazhane Kültür Parkı, Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı ile Karaçay Piknik Alanı gibi projelerimizle bu konuda da halkımıza güzel hizmetler sunduk. Belediye hizmetleri sadece yol, su gibi hizmetlerin halkımıza ulaştırılması hizmetinden ibaret olmadığı düşüncesiyle, sosyal belediyecilik anlayışını benimsedik ve uyguluyoruz. Yapmış olduğumuz projelerin halkımız tarafından beğeni toplanması, büyük ilgi görmesi ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor dedi. Vatandaşlarımızın yapmış olduğumuz yaşam alanlarımızdan istifade etmesi bizleri çok mutlu ediyor. Bizlerde sık sık vatandaşlarımızı ziyaret ediyor talep ve önerileri dinliyoruz. Bizleri misafir eden vatandaşlarımıza ikramları ve hoş sohbetleri için de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.