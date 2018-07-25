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25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:35

Belediyeden bir park daha

Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Karaköy Mahallesi’nde yeni dinlenme alanı ve çocuk oyun parkı oluşturma çalışmalarına başladı.Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,...

Belediyeden bir park daha
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Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Karaköy Mahallesi’nde yeni dinlenme alanı ve çocuk oyun parkı oluşturma çalışmalarına başladı.

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Mahallelerde vatandaşların ve çocukların ihtiyaç duyduğu çocuk oyun grupları oturma yerleri ve spor sahaları gibi alanlar oluşturmaya da devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren 145 çocuk parkını ilimize kazandırdık. Bu parklara bir yenisini daha eklemek üzere çalışmalara başladık. Karaköy Mahallesi sakinlerinin talepleri üzerine bu noktaya da bir çocuk parkı yapacağız. Ekiplerimiz zemin tesviye ve duvar oluşturma çalışmalarına başladılar. Yapılan çalışmaların ardından oyun grupları yerleştirilerek hizmete açılacak. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
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