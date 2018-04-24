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24 Nisan 2018 Salı 15:01

Bilim Eğitimi atölyesi çocuk şöleninde

Bartın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bilim Eğitimleri Atölyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında etkinlik yaptı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle...

Bilim Eğitimi atölyesi çocuk şöleninde
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Bartın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bilim Eğitimleri Atölyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında etkinlik yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Bilim Eğitimi Atölyesi öğretmen ve öğrencileri tarafından atölye çalışmaları sergilendi. Atölye çalışmalarının yer aldığı etkinliğe çocuklar büyük ilgi gösterdi. Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bilim Eğitimi Atölyesi öğretmenleri nezaretinde öğrencilerinin yaptıkları çalışmaları beğeniyle izlerken, emeği geçen herkese teşekkür etti.
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