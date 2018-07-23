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23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:46

Bülent Ecevit Bulvarı çalışması devam ediyor

Bartın Belediyesi tarafından Kemerköprü Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı’nda başlatılan üst yapı çalışmaları devam ediyor.Yenilik çalışmaları kapsamında devam eden kaldırım çalışmaları ile birlikte yer altı çöp konteynerlerinin...

Bülent Ecevit Bulvarı çalışması devam ediyor
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Bartın Belediyesi tarafından Kemerköprü Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı’nda başlatılan üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Yenilik çalışmaları kapsamında devam eden kaldırım çalışmaları ile birlikte yer altı çöp konteynerlerinin de montajına başlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, “Şehrimizi güzelleştirme çalışmalarımız devam ediyor. Mahallelerimizde, cadde ve sokaklarımızda alt yapı ve üst yapı çalışmalarını eksiksiz tamamlayarak kentimizi en iyi yerlere taşıyacağız. Halkımızın en iyi şekilde yaşam sürmesi için yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde başlattığımız Bülent Ecevit Bulvarı’ndaki yenileme çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Kısa zamanda çalışmalarımızı tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çalışmalarda görev alan personelimize kolaylık diliyorum” dedi.
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