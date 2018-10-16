’Çocuğum için okuyorum’ projesi başladı

Bartın Vali Tevfik Başakar İlkokulu ve Ortaokulu tarafından hazırlanıp Bartın Genç İşadamları Derneği’nin finanse edilen ‘Çocuğum İçin Okuyorum’ projesi il protokolünün katılımıyla başladı.

Bartın Vali Tevfik Başakar İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinden düzenlenen törene Bartın Valisi Nusret Dirim, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, proje finansörü Bartın Genç İşadamları Derneği yönetici ve temsilcileri, daire müdürleri, okul idarecisi ve öğretmenler, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

“Bartın’ın projesi haline geldi”

Törenin açılış konuşmasını yapan Bartın Vali Tevfik Başakar İlkokulu Müdürü Özay Karademir projenin 82 veli ile başladığını ve günden güne büyüdüğüne değinerek, “Projemiz Vali Tevfik Başakar İlkokulu ve Ortaokulunun güzide öğretmenleri tarafından hazırlanmıştır. Proje Bartın Genç İş Adamları Derneği tarafından finanse edilmektedir. 82 velimiz ile başlamış olan projemiz Bartın’da birçok okulda yayılmıştır. Akpınar İlkokulu, İstiklal İlkokulu, Budakdüzü İlkokulu, TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu, Gürgenpınarı İlkokulu ve Ortaokulu, Kızılelma Ortaokulu tarafından proje ortaklığı olarak kabul edilmiştir. Ve artık okulumuz projesi olmaktan çıkmış Bartın’ın projesi haline gelmiştir. Ümit ediyorum ki burada vücut bulan sese sizlerinde sessiz kalmayacağını, paydaş ve gönüldaş olarak projeye ortak olacağınıza inancım sonsuzdur” dedi.

“Ülkemizde bir kişi 10 yılda bir kitap okuyabiliyor”

Ezberci ve sıra odaklı sınav sisteminin getirmiş olduğu tüm dezavantajları ortadan kaldırmak için öğrencilerin etkin olarak çalıştığı, öğrenme sürecinin içerisinde etkin olarak var oldukları bir eğitim modeline ihtiyaç olduğunu da ifade eden Müdür Karademir, “Bugün gelişmiş ülkelerde ve model aldığımız ülkelerde ki eğitim sistemi yaparak ve yaşayarak öğrenme modeli üzerine odaklanmıştır. Bizler hala sınavlarda ve hala ezberci bir yaklaşım içerisinde kuşak kaybetmekteyiz. Geçmiş dönemlerde OECD verileri ve PİSA sınavlarında 0,3 başarı ortalaması ve maalesef okuma boyutunda ise 70 ülkede sonuncu sıradayız. Yine okumaya dair verilere bakıldığı zaman 180 ülke arasında 86’ncı sıradayız. Üniversite bitiren mezun oranı yüzde 11 iken bizlerde kişi başına düşen kitap sayısı iç açıcı değil. Japonya’da yılda kişi başına 25 kitap düşerken, İsveç’te 10, Fransa’da 7 kitap ve maalesef ülkemizde bir kişi 10 yılda bir kitap okuyabiliyor. Tüm bu veriler ışığında artık bir şeyler yapma gerekliliği duyuyoruz. Biz bugün kıvılcımı buradan sizinle birlikte çaktık. Bunun büyük yangınlar oluşturarak ülkemiz geneline yayılması en büyük hedefimizdir. Eğitim de artık kaybedilecek bir tarih yoktur. Bunun Anayasal bir hak olduğunu düşünüyoruz. Bizler ve sizler gibi icra makamında bulunan kişiler içinde bunu görmemezlikten gelme şansımız yoktur. Bunun ülkemize karşı yerine getirmemiz gereken en büyük sorumluluk olması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Karnemizin iyi olmadığı bir gerçek”

Bartın Valisi Nusret Dirim de konuşmasında okuma alışkanlığı konusunda iyi bir karneye sahip olunmadığını kaydederek, “Burada çok güzel bir gündemle birlikteyiz. Hepimizin üzerinde hassasiyetle durduğu okuma alışkanlığının daha ileriye götürülmesi adına başarılı bir çalışmayı başlatıyoruz. Kıvılcım inşallah ateşe dönüşür. Bartın’da okuma yazma oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Ancak kitap okuma alışkanlığı anlamında eksiklerimizin olduğunu biliyoruz ve karnemizin iyi olmadığı bir gerçek. Dünyada toplumlar bizden çok daha fazla okuyorlar. Bu imkanlarımızın olmadığından, kitapların yetersiz olmasından kaynaklanmıyor. Bu ekran başında vakit geçirmeyi çok üst düzeye getirdiği bir hayat tarzıyla da alakalı. Maalesef hem büyüklerimiz hem miniklerimiz günün en az 4-5 saatini ekran başında geçiriyoruz. Binlerce görüntü ve sesle çocuklarımız muhatap oluyorlar. Bunlar tabi çocuklarımızın zihinsel gelişimine mutlaka etki ediyor ancak sağlıklı gelişime yol açacak bir tarz olmadığı kuşkusuz. Bugün 5 saati geçen ekran başındaki vakit geçirme düzeyleri tedavi edilmesi gereken bağımlılık olarak nitelendiriliyor. Büyük üniversitelerde tedaviye yönelik merkezlerinin açıldığını biliyoruz” dedi.

“Çabaları hep destekleyeceğim”

Daha fazla okuma adına gerçekleşecek tüm projeleri destekleyeceğini de dile getiren Vali Dirim; “Burada yapılan bu güzel faaliyeti Bartın’da ki birçok kurum ve kuruluşun yürekten sahiplendiğini görüyoruz. Buda bu konudaki toplum olarak hassasiyetimizi ne düzeyde olduğunu gösteriyor. Katkı sağlayan Genç İş Adamları Derneği başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Okuma ömür boyu olmalı. Çocuklarımız okul çağlarında öğretmenlerinin teşviki ile birçok kitapları okuyorlar ama yetişkinliğe ulaştıklarında bu alışkanlığı kendimiz için devam ettirmeliyiz. Ben şahsen bunu yapmaya çalışıyorum. Çok başarılı olduğumu söyleyemem ama gün boyu binlerce evrak incelemem gerekiyor. Okuma kapasitemi doldurmuş olarak günü tamamlamış oluyorum. Hafta sonları fırsat buldukça okumaya çalışıyorum. Bunun hiçbir zaman bir mazeret olmaması gerektiğine de inanıyorum. Okumamanın asla bir mazereti olmamalı. İnsan arabayla bir yere giderken bile kitabını açıp okuyabilir. Ayrıca günümüzde birçok kitabı internette de bulup okuyabiliyoruz. Ben daha fazla okuyan bir toplum olmamızı yürekten istiyorum. Buna yönelik çabaları hep destekleyeceğim. Buradaki katılımda heyecanın tüm Bartın’da hissedilmekte olduğunun görüntüsüdür” diye konuştu.

“Başka yolu yok”

Geleceğin dünyasının teknoloji ve bilgiye dayalı bir dünya olacağının da altını çizen Vali Dirim, “Gelişmenin, kalkınmanın, daha iyi hayat standardına ulaşmanın başka yolu yok. Bilgimizi artıracağız, donanımımız güçlendireceğiz, daha çok çalışacağız ve çocuklarımızı da geleceğin ihtiyaçlarına göre donatacağız. Bugünün çocukları yarının sahipleri olacaklar. Yarının dünyası bugünün dünyasından çok daha farklı olacak. Onların dünyası çok daha teknoloji dolu bir dünya olacak. Onları teknolojiden asla arındıramayız, uzaklaştıramayız. Ekran başında bilinçli vakit geçirsin istiyoruz. Ekranları tamamen çocuklara yasaklamak gibi bir şey olamaz. Geleceğin dünyası tamamen teknolojiye, bilgiye dayalı ve birçok makinenin, robotun insan hayatına dahil olduğu bir dünya olacak. Çocuklarımızın da o dünyada bocalamamaları, bir şeyler yapabilmeleri, etkin olabilmeleri için bugünlerden onları hazırlamalıyız. Bu projeye emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından 15 dakikalık okuma etkinliği gerçekleştirildi. Vali Dirim, protokol üyeleri, öğrenciler ve veliler 15 dakika boyunca kendilerine dağıtılan kitapları okudular. Kitap okuma etkinliğinin ardından tören sona erdi.