Elindeki iple kavak ağacına çıkınca ekipleri alarma geçirdi

Bartın’da ailevi sorunları olduğu öne sürülen Hasan B., ağaca çıkarak kendini asmaya çalıştı.Edinilen bilgilere göre, Hasan B. adlı bir kişinin Kanlıırmak Caddesi’nde bir ağaca çıkarak elindeki iple kendini asmak istediği öğrenildi....

Bartın’da ailevi sorunları olduğu öne sürülen Hasan B., ağaca çıkarak kendini asmaya çalıştı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan B. adlı bir kişinin Kanlıırmak Caddesi’nde bir ağaca çıkarak elindeki iple kendini asmak istediği öğrenildi. Vatandaşların polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşı ağaçtan indiremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri de Hasan B.’yi ikna edememesi üzerine ağaca uzatılan merdiven yardımıyla itfaiye erleri Hasan B.’nin yanına yaklaştı. Bir anlık dalgınlığından faydalanan itfaiyeciler, Hasan B.’yi yakalayarak ağaçtan indirdi. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahale ettiği Hasan B., Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hasan B.’nin ailevi sorunları nedeniyle intihara kalkıştığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.