Güven tazeleyen Balık, Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balık, beraberindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyarete,Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balık, Meclis Başkanı Adem Akpürçek, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Fatih Mehmet Kanbur, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. H.Sami Karakaş, Yönetim Kurulu Sayman Üye İlker Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyesi Gülin Aldatmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Keramettin Şenkal, Yönetim Kurulu Üyesi Cem Yıldız, Meclis Başkan Yrd. Hüseyin Çalıkoğlu, Meclis Katip Üyesi Alperen Yazıcı, Meclis Üyesi Erkan Eroğlu, Meclis Üyesi Hasan Ufuk, Meclis Üyesi Faruk Arabacıoğlu, 2005-2009 yılları arasında TSO Başkanlığı yapan Mehmet Kemik ve 2013-2016 yılları arasında TSO Başkanlığı yapan Cihat Çakır katıldı.

Kabulde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Halil Balık ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, “Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na tüm odalar ve borsalar gibi biz de ziyaretimizi yapıp desteğini aldık ve Bartın TSO olarak bizler kendisini desteklediğimizi ilettik. Bugün Başkanımıza yeni arkadaşlarımızı tanıştırdık. Güzel bir sohbetimiz oldu. Kendisine bazı sorunlarımızı ilettik. Özellikle Nefes Kredisi ile ilgili düşüncelerimizi söyledik. Bu kredinin gerçekten yerinde olduğunu, bunun daha kapsamlı olması gerektiğini içeren bir toplantı yaptık. Kendisi de mutlu oldu, bizde mutlu ayrılıyoruz. Bu görevi yaptığımız sürece Başkanımızı başımızda görmek istiyoruz” dedi.