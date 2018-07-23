Hastane yolu yenilendi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Devlet Hastanesi yolunda yapılan sıcak asfalt yol çalışmasını inceledi.

Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Devlet Hastanesi yolunda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden sıcak asfalt çalışmasını inceleyerek bilgi aldı. Başkan Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bartın Devlet Hastanesi yolumuz vatandaşlarımız tarafından yoğun şekilde kullanılıyor. Bu sebeple kısa zamanda hasar gören bu yolumuzu yenilememiz gerekiyor. Bu kapsamda ekiplerimiz sıcak asfalt ile yenileme çalışması yaptılar. Çalışmalarda görev alan personelimize teşekkür ediyor, kolaylık diliyorum” dedi.