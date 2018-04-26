İl Jandarma Komutanlığına ziyaret

Batı Karadeniz Telsiz Ve Radyo Amatörleri Derneği (BAKTRAD) İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancıyı makamında ziyaret etti.

BAKTRAD yönetim kurulu üyeleri ve genel başkanı Emre Gizli ziyarette yaptığı açıklamada; "Dernek genel merkezi olarak sayın il jandarma komutanımıza acil afet ve olağanüstü durumlarda jandarma teşkilatımıza haberleşme konusunda her türlü yardım ve desteğe açığız. Bunu acil afet haberleşme konusunda yaptığı tatbikatlar ile tecrübe edinmiş ve yüksek frekans üzerinden haberleşme kabiliyeti bulunan yaklaşık 60 aktif gönüllü amatör ile yapıyoruz. İl Jandarma komutanımızın acil afet ve olağanüstü durumlarda bizlerle vatan ve memleket için el ele hep birlikte hareket etme azmi ve gayretinde olmasından ötürü çok memnunuz. Tüm imkân tesis ve ekipmanları ile jandarma teşkilatının emrindeyiz" dedi.

Gizli, görüşmenin Bartın ili radyo amatörlerinin geleceği ve faaliyetleri konusunda çok faydalı olacağını belirterek görüşmenin çok faydalı geçtiğini belirtti.