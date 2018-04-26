BARTIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 19:12

İl Jandarma Komutanlığına ziyaret

Batı Karadeniz Telsiz Ve Radyo Amatörleri Derneği (BAKTRAD) İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancıyı makamında ziyaret etti.BAKTRAD yönetim kurulu üyeleri ve genel başkanı Emre Gizli ziyarette yaptığı açıklamada; "Dernek...

İl Jandarma Komutanlığına ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Batı Karadeniz Telsiz Ve Radyo Amatörleri Derneği (BAKTRAD) İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancıyı makamında ziyaret etti.

BAKTRAD yönetim kurulu üyeleri ve genel başkanı Emre Gizli ziyarette yaptığı açıklamada; "Dernek genel merkezi olarak sayın il jandarma komutanımıza acil afet ve olağanüstü durumlarda jandarma teşkilatımıza haberleşme konusunda her türlü yardım ve desteğe açığız. Bunu acil afet haberleşme konusunda yaptığı tatbikatlar ile tecrübe edinmiş ve yüksek frekans üzerinden haberleşme kabiliyeti bulunan yaklaşık 60 aktif gönüllü amatör ile yapıyoruz. İl Jandarma komutanımızın acil afet ve olağanüstü durumlarda bizlerle vatan ve memleket için el ele hep birlikte hareket etme azmi ve gayretinde olmasından ötürü çok memnunuz. Tüm imkân tesis ve ekipmanları ile jandarma teşkilatının emrindeyiz" dedi.

Gizli, görüşmenin Bartın ili radyo amatörlerinin geleceği ve faaliyetleri konusunda çok faydalı olacağını belirterek görüşmenin çok faydalı geçtiğini belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku