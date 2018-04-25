BARTIN:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:35

İnkumu plajı yaza hazırlanıyor

Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İnkumu’nda plaj temizliği çalışması yapılıyor. Belediye Başkanı Cemal Akın, yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanarak sezona hazır hale geleceğini belirtti.Bartın...

İnkumu plajı yaza hazırlanıyor
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Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İnkumu’nda plaj temizliği çalışması yapılıyor. Belediye Başkanı Cemal Akın, yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanarak sezona hazır hale geleceğini belirtti.

Bartın Belediyesi, İnkumu tatil beldesinde yürütülen sezon hazırlıklarına plaj temizleme çalışmalarıyla devam ediyor. Konu hakkında açıklama yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın İnkumu tatil beldesini en güzel şekilde vatandaşların istifadesine sunmak için ara vermeden çalışarak ne lazımsa yaptıklarını söyledi. Akın açıklamasında “İnkumu tatil beldemizde başlattığımız sezon hazırlıklarımız çerçevesinde yürüttüğümüz düzenleme çalışmalarımızın yanı sıra temizlik işleri Müdürlüğü ekiplerimizde sahilin temizlenmesi ile ilgili çalışmalara başladılar. Çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayıp İnkumu plajını da en kısa zamanda huzurla istifade edebilecek şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.
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