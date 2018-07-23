İnkumu’nda voleybol turnuvası başladı

Bartın Belediyesi tarafından İnkumu Tatil Beldesi’nde Kum Zambağı etkinlikleri kapsamında düzenlenen plaj voleybol turnuvası başladı.

Belediye Başkanı Cemal Akın, İnkumu’nda Kum Zambağı Festivali Etkinlikleri kapsamında düzenlenen plaj voleybol turnuvasının açılış törenine katılarak sporculara başarılar diledi. 15 yıl aradan sonra Bartın Belediyesi organizasyonunda tekrar düzenlenen İnkumu Plaj Voleybol Turnuvası bu yıl İnkumu Kum Zambağı Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleşiyor. Konu ile ilgili açıklamada yapan Akın, ”15 yıl aradan sonra belediyemiz organizasyonunda düzenlenen İnkumu Plaj Voleybol Turnuvası büyük ilgi gördü. Turnuvayı bu sene İnkumu Kum Zambağı Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştiriyoruz. Altyapı ve üstyapı çalışmalarımız gibi, kültürel, sosyal ve sportif alanlarda da halkımıza en iyi hizmeti sunmaya gayret ediyoruz “ dedi.