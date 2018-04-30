BARTIN:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 15:17

"Kim Bilir" yarışmasında dereceye girdiler

Gençlik Merkezleri arası Kim Bilir Bilgi Yarışmasında 14-17 yaş grubunda Bartın Gençlik Merkezi birinci oldu.Yapılan açıklamaya göre:” Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından düzenlenen Gençlik Merkezleri arası Kim Bilir Bilgi Yarışmasında...

'Kim Bilir' yarışmasında dereceye girdiler
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Gençlik Merkezleri arası Kim Bilir Bilgi Yarışmasında 14-17 yaş grubunda Bartın Gençlik Merkezi birinci oldu.

Yapılan açıklamaya göre:” Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından düzenlenen Gençlik Merkezleri arası Kim Bilir Bilgi Yarışmasında 14-17 yaş grubunda Bartın Gençlik Merkezimiz 18 ilin yarıştığı bölge finalinde birinci olarak Gençlik Haftasında Ankara’da yapılacak Türkiye Finaline katılmaya hak kazandı. Gençlik Merkezimizin üyesi aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencisi olan gençlerimize teşekkürler”denildi.
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