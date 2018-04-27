MHP’de adaylar tanıtıldı

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Milletvekilleri adayları Dr. Orhan Kırşanlı ile Savaş Buyurman’ı teşkilata tanıtım ve İl İstişare toplantısına katıldı.Bartın...

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Milletvekilleri adayları Dr. Orhan Kırşanlı ile Savaş Buyurman’ı teşkilata tanıtım ve İl İstişare toplantısına katıldı.

Bartın Belediyesi Cep Sinemasında gerçekleşen toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik, Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can, Merkez İlçe Başkanı Murat Demir, Kadın Kolları Başkanı Nuran Akmaz, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, ilçe ve belde teşkilatları katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik’in açılış konuşması ile devam etti. Özçelik’in konuşmasının ardından kürsüye çıkan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yaptığı konuşmada,” Bartın Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden buyana çok büyük çalışmalara imza attık. Bu çalışmalar da sizlerin önemi çok büyük. Birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Ülkemize, halkımıza daha iyi şekilde hizmet etmek için bu birlikteliği korumamız gerekiyor" dedi.

“Ülkemize Sahip Çıkmalıyız”

Ülke gündemi hakkında da açıklamasında bulunan Başkan Cemal Akın konuşmasında “ Hepinizin bildiği gibi ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bizim sorumluluğumuz daha fazla. Bu bilinçle birlik ve beraberliğimizi korumalı ülkemize, vatanımıza sahip çıkmalıyız. Allah 24 Haziran seçimlerinin Ülkemiz ve Milletimiz için hayırlı eylesin, Allah’ım bizi dara düşürmesin, bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin. Hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.

Başkan Cemal Akın’ın konuşmasının ardından parti çalışmaları hakkında istişarelerde bulunulması ve Milliyetçi Hareket Partisi Bartın Milletvekili Adayları Dr. Orhan Kırşanlı ve İl Genel Meclisi üyeliğinden istifa eden Savaş Buyurman’ı teşkilat üyelerine tanıtımı yapılarak toplantı sona erdi. Toplantının ardından Belediye Başkanı Cemal Akın, Kemer Çay Bahçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.