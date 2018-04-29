Öğrenci ve personele kalite eğitimi verildi

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi akademik ve idari personel ile öğrencileri “ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemleri” alanında eğitimlerini tamamladı.

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin Teknik Destek Projesi kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA)’dan sağladığı destekle akademik, idari personel ve öğrencilerine kalite yönetim sistemleri eğitimleri verildi. Kalite standartlarının oluşturulması ve bu alanda uluslararası uyumluluğun sağlanabilmesi için verilen eğitimler 3 ay sürdü. İslami İlimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Azize Toper Kaygın, imzalanan sözleşme kapsamında verilen eğitimlerin önemine vurgu yaparak “Risk yönetimi, sürekli iyileşme, kaynakların etkili, verimli kullanımı, paydaş memnuniyeti konularında alınan eğitimle ISO 9001: 2015 Kalite Belgesini alma hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk. Fakülte olarak öğrencilerimize verdiğimiz eğitimleri mümkün olabilecek en üst kalite düzeyine ulaştırmayı hedeflemekteyiz. Bu noktada öğretim elemanlarımız uzun soluklu çalışmalar yürütmektedir. Bu gayretler neticesinde verilen derslerden en üst düzeyde verim almayı planlıyoruz. BAKKA ile yaptığımız protokolle hayata geçirdiğimiz proje kapsamında verilen kalite eğitimleri de bize önemli katkılar sağlayacaktır. Bu noktada bizlere destek vererek yüreklendiren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’a da teşekkür ederim” dedi.

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi eğitimleri Baş Denetçi, Eğitmen ve Danışman Banu Yüksel tarafından verildi.