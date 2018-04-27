Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bartın’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay dün akşam saatlerinde Tuna mahallesi akıllı kavşakta meydana geldi. Yan yoldan ana yola çıkan ticari araç ile ana yolda seyir halinde olan motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün kaskının takılı olması ise hayatını kurtardı. Olay yerine çok kısa sürede intikal eden 112 acil yardım ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü Birkan A’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Bartın Devlet Hastanesine kaldırdı. Özel bir firmada kuryelik yapan Birkan A.’nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.